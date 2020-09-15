CHP'de 'Atatürk' krizi! Sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu talimatı
CHP'de Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk hazımsızlığı partiyi karıştırırken bazı vekiller de sert açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili sessizliğini korurken partililere Kaftancıoğlu talimatında bulundu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise Kılıçdaroğlu'nun bu talimatı ile örtüşen detaylara dikkat çekti.
CHP'de Atatürk tartışmasına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu müdahale etti. Kılıçdaroğlu, her zor durumda yaptığı hamleyi yaptı, partililere susması talimatını iletti. Karar WhatsApp üzerinden partililere tebliğ edildi.
CANAN KAFTANCIOĞLU, 'ATATÜRK' İSMİNİ KULLANMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
9 Eylül'de 97. yaşını kutlayan CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir etkinlikte "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kaftancıoğlu'nun konuşmasında 'Atatürk' dememesi dikkat çekti. Atatürk'e, hitaben, 'Gazi Mustafa Kemal' ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, bunu tam 3 kez yapınca, tartışmalar başladı. Kaftancıoğlu, "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." ifadeleri ile kendini savundu, Atatürk demeyeceğini bir kez daha altını çizerek belirtti.
CHP'DE KAZAN KAYNADI
Atatürk'ün kurduğu partide, 'Atatürk' demekten imtina eden bir il başkanının olması partide kazanı kaynattı. Birçok ulusalcı ve Atatürkçü partili Canan Kaftancıoğlu'nu hedef tahtasına oturttu ve ihracını istedi. Ama kazanan Canan Kaftancıoğlu oldu. Partideki az sayıdaki ulusalcıların hiçbir hükmünün kalmadığı, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile bir kez daha gözler önüne serildi.
KILIÇDAROĞLU, 'YORUM YAPMAYIN' TALİMATI VERDİ
Hürriyet'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkarak, tartışmalara son verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel aracılığı ile ilettiği talimatında, 'Yorum yapmayın, tartışmaya girmeyin, bu konuda konuşmayın' dedi.
Talimat, WhatsApp üzerinden partililere iletildi.
CHP SÖZCÜSÜ OĞUZ KAAN SALICI DA TOP ÇEVİRMİŞTİ
Atatürk tartışması ile ilgili dün CHP Sözcüsü Oğuz Kaan Salıcı'ya basın mensupları soru yöneltti. Salıcı, net bir ifade kullanmaktan imtina ederken şöyle konuştu:
Ortada bir Atatürk tartışması yok. İl başkanımız bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin kurucusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusu ve CHP'nin ebedi genel başkanı. CHP'de Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Çünkü burası Atatürk'ün kurduğu partidir.
Konuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun Atatürkçü olup olmadığını sorguladı.
Övür bugünü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
Tartışmalar böyle alevlenince, önceki gece CHP kulislerinde bu konunun CHP MYK toplantısında ele alınacağı ve İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun görevden alınacağı haberi yayıldı. Ancak beklenen olmadı ve CHP MYK'sı konuyu gündemine bile almadı.
Peki bunun anlamı ne?
CHP'lilere göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu son 10 yılda partiyi öyle bir noktaya getirdi ki, kim ne derse desin, hepsi de CHP'ye mahkum. Eleştirse de gidip oy vermek ve desteklemek zorunda. Canan Kaftancıoğlu meselesi de buna benziyor.
Ortak payda ikinci cumhuriyet mi?
Denilen şu; Kaftancıoğlu HDP veya sola ilişkisinden dolayı o makamda tutulmuyor. Tutulmasının iki önemli nedeni var, birincisi TESEV'ci Kılıçdaroğlu ile 10 Aralık'çı Kaftancıoğlu'nun cumhuriyete ve Atatürk'e bakışlarındaki ortak noktaları "İkinci cumhuriyet" tezleri... Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun önemli konuşmalarına bakın, ısrarla ikinci cumhuriyetçilerin kullandığı "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız" kavramını kullanıyor. Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e yaklaşımıyla bu tez örtüşüyor. Bu yüzden CHP'liler şu sorunun cevabını merak ediyor: Kılıçdaroğlu Atatürkçü mü?
Gelelim ikinci nedene... İkinci neden Kaftancıoğlu'nun CHP kadrolarında ciddi bir karşılığının olmaması. Kılıçdaroğlu, 2023'e giderken istediği adayları belirlemek için İstanbul gibi büyük bir ilden aykırı ses çıkmasını istemiyor. Bunun için Kaftancıoğlu, biçilmiş kaftan. Arkasında bir örgüt gücü yok ama örgütü de susturabiliyor. Çünkü İstanbul örgütü hem güçlü bir aday çıkaramadı hem de çok yorgun.
Kılıçdaroğlu bu dengeyi iyi bildiği için Kaftancıoğlu'nun kalmasını istiyor. Ancak şu gerçeğin de altını çizelim, son Atatürk tartışması İstanbul'un sınırlarını aştığı için bu süreci yönetmek hiç de kolay olmayacak.
Her an her şey olabilir.