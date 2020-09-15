CHP'de 'Atatürk' krizi! Sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu talimatı

CHP'DE KAZAN KAYNADI

Atatürk'ün kurduğu partide, 'Atatürk' demekten imtina eden bir il başkanının olması partide kazanı kaynattı. Birçok ulusalcı ve Atatürkçü partili Canan Kaftancıoğlu'nu hedef tahtasına oturttu ve ihracını istedi. Ama kazanan Canan Kaftancıoğlu oldu. Partideki az sayıdaki ulusalcıların hiçbir hükmünün kalmadığı, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile bir kez daha gözler önüne serildi.

KILIÇDAROĞLU, 'YORUM YAPMAYIN' TALİMATI VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkarak, tartışmalara son verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel aracılığı ile ilettiği talimatında, 'Yorum yapmayın, tartışmaya girmeyin, bu konuda konuşmayın' dedi.

Talimat, WhatsApp üzerinden partililere iletildi.