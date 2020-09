CHP'de 'Atatürk' krizi! Sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu talimatı

Ortak payda ikinci cumhuriyet mi?

Denilen şu; Kaftancıoğlu HDP veya sola ilişkisinden dolayı o makamda tutulmuyor. Tutulmasının iki önemli nedeni var, birincisi TESEV'ci Kılıçdaroğlu ile 10 Aralık'çı Kaftancıoğlu'nun cumhuriyete ve Atatürk'e bakışlarındaki ortak noktaları "İkinci cumhuriyet" tezleri... Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun önemli konuşmalarına bakın, ısrarla ikinci cumhuriyetçilerin kullandığı "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız" kavramını kullanıyor. Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e yaklaşımıyla bu tez örtüşüyor. Bu yüzden CHP'liler şu sorunun cevabını merak ediyor: Kılıçdaroğlu Atatürkçü mü?

Gelelim ikinci nedene... İkinci neden Kaftancıoğlu'nun CHP kadrolarında ciddi bir karşılığının olmaması. Kılıçdaroğlu, 2023'e giderken istediği adayları belirlemek için İstanbul gibi büyük bir ilden aykırı ses çıkmasını istemiyor. Bunun için Kaftancıoğlu, biçilmiş kaftan. Arkasında bir örgüt gücü yok ama örgütü de susturabiliyor. Çünkü İstanbul örgütü hem güçlü bir aday çıkaramadı hem de çok yorgun.

Kılıçdaroğlu bu dengeyi iyi bildiği için Kaftancıoğlu'nun kalmasını istiyor. Ancak şu gerçeğin de altını çizelim, son Atatürk tartışması İstanbul'un sınırlarını aştığı için bu süreci yönetmek hiç de kolay olmayacak.

Her an her şey olabilir.