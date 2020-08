Oruç Reis Doğu Akdeniz'de göreve devam ediyor! Yunanlar müttefiklerine isyan etti

ASIL MESELE YERALTI KAYNAKLARI

Yunanistan, Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmeye çalışırken, Kaş açıklarındaki Meis adası nedeniyle Akdeniz'in geniş bir bölümünde hak iddia ediyor. Atina'nın Meis iddiasını reddeden Türkiye ise son dönemde sondaj gemilerini bölgeye yollayarak hem kendi hem de KKTC'nin çıkarlarına sahip çıkıyor.

TÜRK FIRKATEYNLERİ İTALYAN GEMİSİ İLE EĞİTİM YAPTI

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki fırkateyn dün bir İtalyan muhribiyle birlikte Doğu Akdeniz'de önceden koordinatları belirlenmiş bölgede geçiş eğitimi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand De La Penne'nin dün "Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra ettiklerini" duyurdu. Ayrıca her iki Türk fırkateyni de İtalyan ITS ETNA akaryakıt gemisinden akaryakıt ikmali yaptı. Bakanlık hem geçiş eğitiminden hem yakıt ikmalinden görseller de paylaştı. Türkiye, bu faaliyetler için dün saat 05.00 ile 11.00 arasını kapsayacak şekilde Navtex ilan etmişti. Navtex'in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'ya yaptığı ziyaretin başlangıcından önce sona ermesi dikkat çekti. Bu arada güvenlik kaynakları, Türk ve İtalyan gemilerinin geçişinin "askeri tatbikat" olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.