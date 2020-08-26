Oruç Reis Doğu Akdeniz'de göreve devam ediyor! Yunanlar müttefiklerine isyan etti

Türkiye'nin Navtex ilan edip Oruç Reis gemisini sismik araştırma için Kıbrıs adasının güneybatısına yollamasının ardından Yunanistan'ın da Türkiye ile kısmen çakışan bölgede Navtex ilan etmesi tansiyonu yeniden yükseltti.

ABD İLE EĞİTİM

Yunan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, USS Winston S. Churchill destroyer gemisi, Yunanistan'dan 1 fırkateyn, 1 denizaltı ve 6 adet F-16 savaş uçağının katılımı ile Girit adası açıklarında ortak tatbikat yaptı. Tatbikatın, planlama, hava savunma, denizaltılara karşı savaş, bilgi alışverişi ve çeşitli manevraları kapsadığı belirtildi.

'ALAY EDİYORLAR'

Yunan savunma içerikli "militaire.gr" haber sitesi "Alay ediyorlar" başlıklı haberinde, "Alay etmenin sınırı yok. Dayanışmada bizi doyuran dost ve müttefiklerimiz, Yunan tatbikatlarının gerçekleştirildiği bölgenin bitişiğinde Türkler ile tatbikat yapıyorlar" diye yazdı. Haberde, "Türklerin yayınladığı Navtex bölgesinde iki Türk fırktateyni, bir İtalyan fırkateyni ve iki ABD savaş gemisi bulunuyor" ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı ise Türk savaş gemilerinin sadece bir İtalyan fırkateyni ile tatbikat yaptığını açıkladı.