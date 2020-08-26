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Türk fırkateynleri Yunanistan’ı panikletti! Doğu Akdeniz’deki gerilim ne durumda? Ankara – Berlin – Atina hattında neler oluyor?

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Giriş: 26.08.2020 10:29
Güncelleme:26.08.2020 10:34
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Doğu Akdeniz’deki gerilim ne durumda? Türkiye’nin hamleleri ne ifade ediyor? Ankara – Berlin – Atina hattında neler oluyor? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, “Önemli olan sorunun ne olduğunun bir an evvel net bir şekilde tespiti ve uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet çerçevesinde çözülmesidir” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Doğu Akdeniz'deki gerilim ne durumda? Türkiye'nin hamleleri ne ifade ediyor? Ankara – Berlin – Atina hattında neler oluyor? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Önemli olan sorunun ne olduğunun bir an evvel net bir şekilde tespiti ve uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet çerçevesinde çözülmesidir" ifadelerini kullandı.

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