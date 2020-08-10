10 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 400 bine yükselirken, can kaybı 720 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 456 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1176 artarak 162 bin 836'ya yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 58 bin 444 artarak 5 milyon 33 bin 723'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 577 bini aştı.

ABD'nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, eyaletteki vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, sonbahar döneminde öğrenciler ve öğretmenlerin yüz yüze eğitim için okula dönmesine izin vereceklerini söyledi.