10 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu
Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaman tarafından açıklanıyor. Güncel yeni vaka tablosu için yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 844 oldu. Vaka sayısı da bin 182 artarak 240 bin 804'e yükseldiği açıklanmıştı. Peki, 10 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosunun detayları haberimizde...
Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı veriler; son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 844 oldu. Vaka sayısı da bin 182 artarak 240 bin 804'e yükseldiği açıklanmıştı. Peki, 10 Ağustos Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...
10 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?
Günlük koronavirüs vaka sayısı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
'25 İLİMİZDE SON 2 GÜNDÜR ENTÜBE HASTAMIZ YOK'
Bakan Koca verilere ilişkin, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.
KORONAVİRÜS SON DURUM
Bakan Koca, 8 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.
ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada zatürre oranına dikkat çekerek, "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" dedi.
BAKAN KOCA, DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ GHEBREYESUS'UN MEYDAN OKUMASINI KABUL ETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MaskeTak" etiketiyle kendisini meydan okumaya davet eden Ghebreyesus'un davetini kabul etti.
Dünya Sağlık Örgütü bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bakan Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.
Meydan okumaya katılan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi de etiketleyen Koca, "Değerli arkadaşım @hans_kluge sizin de bizimle olduğunuzu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Koca, mesajında "#WearAMask" "MaskeTak" etiketine de yer verdi.
KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 400 bine yükselirken, can kaybı 720 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 456 bini geçti.
Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1176 artarak 162 bin 836'ya yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 58 bin 444 artarak 5 milyon 33 bin 723'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 577 bini aştı.
ABD'nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, eyaletteki vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, sonbahar döneminde öğrenciler ve öğretmenlerin yüz yüze eğitim için okula dönmesine izin vereceklerini söyledi.
Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bin 493'e, vaka sayısı 2 milyon 912 bin 212'ye yükseldi. İyileşen sayısı 2 milyon 47 bin 660 olarak kayda geçti.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 877 bin 135'e, ölü sayısı 14 bin 725'e çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 683 bin 592'ye yükseldi.