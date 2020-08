10 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı veriler; son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 844 oldu. Vaka sayısı da bin 182 artarak 240 bin 804'e yükseldiği açıklanmıştı. Peki, 10 Ağustos Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

10 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

Günlük koronavirüs vaka sayısı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.