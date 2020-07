Özel Harekatın 3 yapraklı yoncaları!

BABALARDAN MESAJ: BU ÜLKEYİ ÇAKALLARA BIRAKMAYACAĞIZ

Gülşah Güler'in Babası Hüseyin Güler: Bir babanın 4 yıl evladıyla hiç konuşmaması, onu görmemesi tarif edilemez bir acı. Kızımın telefonu ve hattı hala açık. Her gün arayacak diye bekliyorum. Gülşah'tan sonra bir daha babalar günü kutlatmadım. Ama her babalar gününde, isimleri farklı da olsa binlerce Gülşah, arayıp babalar günümü kutluyor. Biz gururluyuz onurluyuz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız, yanındayız. Her zaman ölümüne varız. 15 Temmuz'a kontrollü darbe demek, biz şehit ailelerine hakarettir.

Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit: Biz bu vatana 251 değil milyonlarca şehit verdik. Hepsi bu vatanın evladıydı. Ancak 15 Temmuz'u kontrollü darbe diyerek itibarsızlaştırmaya çalışanlarda oldu. Bunu söyleyen tankların arasından kontrollü geçip, Bakırköy Belediye Başkanının evinden ellerini ovuşturarak, darbe girişimini televizyondan izledi.

Seher Yaşar'ın Babası Veysel Yaşar: Bu millet FETÖ'ye asla fırsat vermez. Evlatlarımız gibi gerekirse şehit düşer ama bu vatanı çakallara bırakmayız.

Sabah