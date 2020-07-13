Özel Harekatın 3 yapraklı yoncaları!
FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında bedenlerini vatanları için bombalara siper eden Özel Harekatın kadın kahramanları Hataylı Gülşah Güler, Ankaralı Seher Yaşar ve Kayserili Cennet Yiğit, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma gibi gösterdikleri cesaretle isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bedenlerini vatanları için bombalara siper eden Özel Harekatın kadın kahramanları Hataylı Gülşah Güler (24), Ankaralı Seher Yaşar (23) ve Kayserili Cennet Yiğit (23) Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma gibi gösterdikleri cesaretle isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı. Üniversiteyi ve akademiyi birlikte bitirip polis olan özel harekatın gözü kara üç kadın kahramanı, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda omuz omuza birlikte şehit şahadete yürüdü.
83 milyonun gönlünde taht kuran 3 kahramanın dostluklarını, daha önce birbirlerini tanımayan aileleri de sürdürüyor. 3 kahramanın 3 yürekli annesi, aileleriyle birlikte, şehitlerden Gülşah Güler'in Hatay Kırıkhan'daki Gülşah Güler'in kabri başında buluştu. Şehit anneleri Emine Güler, Dilek Yaşar ve Huriye Yiğit birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Evlatlarının yıllardır sürdürdüğü dostluğun kendilerine miras kaldığını belirten şehit anneleri "Acımız bir, gururumuz bir, bin kerede olsa evlatlarımızı şehit vermeye hazırız. Evlatsız kalırsak bizde şehit adayıyız" diyerek, Hatay'dan FETÖ'ye en net mesajı verdi. Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, "Seher'imin ve Cennet'imin annelerini görür görmez hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Ama bu gözyaşları evlatlarımızın bizlere bıraktığı gururun gözyaşları. Hain FETÖ sakın sevinmesin, bizler bu vatan için bir ölür bin diriliriz. Son kişi kalana kadar savaşırız ama yine de bu vatanı o hainlere bırakmayız. 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Başkanımız gibi liderlerim olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez.
Seher Yaşar'ın Annesi Dilek Yaşar ise "FETÖ, kızımı hayattan kopardı. Kızımın eşyaları için bir oda yaptık. Resimleri var ama bir kendisi yok. Onlar etle tırnak gibi arkadaşken birlikte şehit düştü. Bizlerde aileleri olarak onlar gibi etle tırnak gibi olduk. Dosta düşmana karşı daima birlik olacağız, gerekirse vatanımız için çocuklarımız gibi şehit olacağız. Bizler de evlatlarımız gibi bu vatan şehit adayıyız."
ÖZEL HAREKATIN 3 YAPRAKLI YONCASI...
Cennet Yiğit'in Annesi Huriye Yiğit de "Cennet ile can dostları Gülşah ve Seher, özel harekatın 3 yapraklı yoncasıydı. Pensilvanya'daki hain ve çetesi üç yapraklı yoncamızı koparıp aldı. Ama şimdi milyonlarca Cennetimiz, Seherimiz ve Gülşah'ımız var. 15 Temmuz'dan önce sadece çocuklarımız bizlere anne derdi ama şimdi tüm Türkiye bizlere anne diyor. Şehit evlatlarımızın bıraktığı gurur ve onur yaşam sebebimiz. FETÖ'cülerin alınlarına mühürlenen hainlikleri ise ebediyete kadar silinmeyecek" dedi.
ARKADAŞLIKLARINI KARDEŞLERİ SÜRDÜRÜYOR
Gülşah Güler'in kardeşi Büşra Güler: Her 15 Temmuz'da acı ve gururu aynı anda yaşıyoruz. Cennet ile nasıl bu kadar sımsıkı arkadaş olduklarını kardeşi Emine'yi tanıyınca anladım. Şimdi onların arkadaşlığını kaldıkları yerden biz devam ettiriyoruz.
Cennet Yiğit'in kardeşi Emine Yiğit: Bazı arkadaşlıklar öğlene, bazı arkadaşlıklar mezara kadar olur. Gülşah ile Cennet kader arkadaşıydı. Şimdi rabbim bana şehidimin kader arkadaşının kardeşiyle arkadaş olmayı nasip etti.
BABALARDAN MESAJ: BU ÜLKEYİ ÇAKALLARA BIRAKMAYACAĞIZ
Gülşah Güler'in Babası Hüseyin Güler: Bir babanın 4 yıl evladıyla hiç konuşmaması, onu görmemesi tarif edilemez bir acı. Kızımın telefonu ve hattı hala açık. Her gün arayacak diye bekliyorum. Gülşah'tan sonra bir daha babalar günü kutlatmadım. Ama her babalar gününde, isimleri farklı da olsa binlerce Gülşah, arayıp babalar günümü kutluyor. Biz gururluyuz onurluyuz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız, yanındayız. Her zaman ölümüne varız. 15 Temmuz'a kontrollü darbe demek, biz şehit ailelerine hakarettir.
Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit: Biz bu vatana 251 değil milyonlarca şehit verdik. Hepsi bu vatanın evladıydı. Ancak 15 Temmuz'u kontrollü darbe diyerek itibarsızlaştırmaya çalışanlarda oldu. Bunu söyleyen tankların arasından kontrollü geçip, Bakırköy Belediye Başkanının evinden ellerini ovuşturarak, darbe girişimini televizyondan izledi.
Seher Yaşar'ın Babası Veysel Yaşar: Bu millet FETÖ'ye asla fırsat vermez. Evlatlarımız gibi gerekirse şehit düşer ama bu vatanı çakallara bırakmayız.
Sabah
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