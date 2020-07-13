Özel Harekatın 3 yapraklı yoncaları!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bedenlerini vatanları için bombalara siper eden Özel Harekatın kadın kahramanları Hataylı Gülşah Güler (24), Ankaralı Seher Yaşar (23) ve Kayserili Cennet Yiğit (23) Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma gibi gösterdikleri cesaretle isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı. Üniversiteyi ve akademiyi birlikte bitirip polis olan özel harekatın gözü kara üç kadın kahramanı, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda omuz omuza birlikte şehit şahadete yürüdü.

83 milyonun gönlünde taht kuran 3 kahramanın dostluklarını, daha önce birbirlerini tanımayan aileleri de sürdürüyor. 3 kahramanın 3 yürekli annesi, aileleriyle birlikte, şehitlerden Gülşah Güler'in Hatay Kırıkhan'daki Gülşah Güler'in kabri başında buluştu. Şehit anneleri Emine Güler, Dilek Yaşar ve Huriye Yiğit birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Evlatlarının yıllardır sürdürdüğü dostluğun kendilerine miras kaldığını belirten şehit anneleri "Acımız bir, gururumuz bir, bin kerede olsa evlatlarımızı şehit vermeye hazırız. Evlatsız kalırsak bizde şehit adayıyız" diyerek, Hatay'dan FETÖ'ye en net mesajı verdi. Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, "Seher'imin ve Cennet'imin annelerini görür görmez hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Ama bu gözyaşları evlatlarımızın bizlere bıraktığı gururun gözyaşları. Hain FETÖ sakın sevinmesin, bizler bu vatan için bir ölür bin diriliriz. Son kişi kalana kadar savaşırız ama yine de bu vatanı o hainlere bırakmayız. 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Başkanımız gibi liderlerim olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez.