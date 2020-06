Haliç eskiye döndü! "Bakanlık devreye girdi İBB yapmazsa biz yaparız"

İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç, 90'lı yıllara geri döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde temizlik çalışmalarına başlatılan ve her dönem düzenli olarak temizliğin yapıldığı Haliç, CHP dönemiyle birlikte kaderine terk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu 11 aylık süre içerisinde Haliç için gerekli hiçbir adım atmadı. Yeterli önem alınması ve gereken özenin gösterilmemesinin ardından ilk olarak Haliç'in rengi değişmeye başladı. İlerleyen süreçte ise canlı yaşamın azalması ve çamurla birlikte Haliç'in o dayanılmaz kokusu 25 yıl aradan sonra yeniden ortaya çıktı.

ÇAMURA TERK EDİLDİ

Yüzlerce ördeğin yüzdüğü, kuşların ve deniz canlıların uğrak noktaları arasında yerini alan ve adeta bir tabiat parkına dönüşen Haliç'in temiz ve mavi suları yerini kahverengi su, çamur ve kokuya bıraktı. CHP'li yönetimin göreve gelmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gereken özen ve dikkati göstermemesi Haliç'i felakete sürükleti. Haliç'i besleyen dereler ve su kanallarından gelen çamur ve tortu tabakası AK Parti döneminde düzenli olarak temizleniyordu. Böylece Haliç'de oluşabilecek çamur ve kötü kokunun önüne geçiliyordu. Ancak CHP dönemiyle birlikte bu işlem savsaklandı. 11 aylık kısa bir süre içerisinde dere ve su kanallarından Haliç'in tabanına 400 bin metreküp çamur birikintisinin olmasına neden oldu.

KOKU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu'nun Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin ihalesini geçtiğimiz aylarda iptal etmesi ve ekiplerin temizleme çalışmalarını yeterince yapmamasından dolayı Haliç'in kirliliği her geçen gün arttı. Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in nasıl kirletildiği net bir şekilde gözler önüne serildi. Bir zamanlar temizlenen Haliç'in içler acısı hali, görenlerin yüreğini sızlattı. Haliç'in yanından geçen vatandaşlar ise Haliç'in yeniden eski haline geri döndüğünü ve kokunun her gün daha da şiddetlenerek arttığını belirtti.

AÇIKLAMA VAR ÇÖZÜM YOK

Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyu renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç'te suyun renginin değişmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" denildi. Açıklamanın devamında "Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak 'alg patlaması' dediğimiz olayı meydana getirir" ifadelerine yer verildi.

KİMSENİN İNSAFINA BIRAKMAYIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'in her geçen gün kötüye gitmesine ilişkin açıklama yaptı. "Haliç'teki görüntüler içimizi sızlattı" diyen Bakan Kurum, "Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, yıllar içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Haliç'te çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğine dikkat çeken Kurum, "Haliç'in içindeki çöpü, çamuru başta Gaziosmanpaşa'daki bir alana deşarj ederek 'Gezilemez, yürünemez.' denilen Haliç'i gezilir, etrafında yürünebilir ve oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı. Büyükşehir belediyemizin, sorumluluğundaki alanda yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor. Bu noktada kendisinin bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi var ise de biz bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız" şeklinde konuştu.

İBB YAPMAZSA BİZ YAPARIZ

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" diyen Kurum, "Belediyemiz bu noktada bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Haliç'imizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Yapılacak tespitleri bekleyip görelim. Neticeler sonucunda gerekli adımları atarız" ifadesini kullandı.