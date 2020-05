Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır." dedi. Ayrıca Erdoğan, hakim ve savcı adaylarına "Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



HAKİM VE SAVCILARA ADNAN MENDERES, 12 EYLÜL VE FETÖ MESAJI



Adaletle zulüm arasındaki ince çizgiye dair kadim inançların temel kaynakları yanında pek çok filozofun ve devlet adamlarının ikazları, görüşleri vardır.Türkiye geçmişte çeşitli dönemlerde bu sıkıntıları yaşamıştır. Kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da 12 Eylül yargılanmaları da FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır.







Görev yapacağınız mahkeme salonları ve adliye binalarında yazan "Adalet mülkün temelidir" sözü daima sizlerin rehberi olmalıdır. Dünyanın adalet üzerine ayakta kaldığına inanmayan hiçkimsenin bu mesleği yapması mümkün değildir.

"ŞAN, ŞÖHRET PEŞİNDE OLAN VARSA O DA YANLIŞI MESLEĞİ SEÇMİŞTİR"



Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde en mükemmel kanunlar bile birer zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur iklimi ne de devlet düzeni sağlanabilir. Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras tüm ömrünü adalete adamış tertemiz bir isim olacaktır.







"ANCAK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADIĞINIZDA..."



Çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret peşinde olan varsa o da yanlışı mesleği seçmiştir.

Görevinizi hakkıyla yerine getirdiğinizde sadece iyi bir hakim ve savcı olarak anılacaksınız. Ancak üzerine düşeni yapmadığınızda "zalim" sıfatıyla yaftalanacaksınız.







YENİ REFORMLAR GELİYOR



İlk iki reform paketi yürürlüğe girdi. Yeni yasama döneminde yeni reform paketleri ile milletimizin huzurunda olacağız. Her ne kadar yüz yüze olamasak da tüm hakim ve savcı arkadaşlarımın yüreğinin de aynı hislerle kaplı olduğuna inanıyorum. Adaletle verdiğiniz her kararda, attığınız her adımda yanınızda olacağız.