Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle birlikte Roma’da! İsrafın dibine vurdular! Lüks konaklama maliyeti dudak uçuklattı...

SEYAHATİN RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI

İmamoğlu ve beraberindekilerin, şehrin en lüks hotellerinden biri olan ve iki kişilik odanın geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişen Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa'da konakladığı ve seyahatin 3-4 gün sürdüğü iddia edildi.

Her fırsatta 'israf' edebiyatı yapan İmamoğlu'nun 73 kişi ile birlikte konaklama bedelinin, alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu öne sürüldü.