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Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle birlikte Roma'da! İsrafın dibine vurdular! Lüks konaklama maliyeti dudak uçuklattı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle birlikte Roma’da! İsrafın dibine vurdular! Lüks konaklama maliyeti dudak uçuklattı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberindeki 45 basın mensubuyla birlikte Roma'ya gitti. Toplam 73 kişiden oluşan kafile şehrin en lüks hotellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladı. Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelin bilançosu alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi. İşte detaylar...

İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için İtalya'nın başkenti Roma'ya giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 45 kişilik basın davetlisi de eşlik etti. İmamoğlu'nun seyahatinin konaklama masrafı ise dudak uçuklattı.

GECELİK RAKAMI PES DEDİRTTİ

Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.

O GAZETECİLER DE GEZİDE YER ALDI!

İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenini gerçekleştiren İmamoğlu'na; aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerin de bulunduğu 45 basın mensubu ile birlikte toplam 73 kişilik bir kafile eşlik etti.

SEYAHATİN RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI

İmamoğlu ve beraberindekilerin, şehrin en lüks hotellerinden biri olan ve iki kişilik odanın geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişen Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa'da konakladığı ve seyahatin 3-4 gün sürdüğü iddia edildi.

Her fırsatta 'israf' edebiyatı yapan İmamoğlu'nun 73 kişi ile birlikte konaklama bedelinin, alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu öne sürüldü.

DEVLET TASARRUF AÇIKLIYOR İMAMOĞLU BASIN ORDUSUYLA ROMA'DA

Devletin tasarruf tedbirleri açıkladığı günlerde İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'da kaldığı otel ve fiyatları ise sosyal medyada gündem yarattı.

AK PARTİLİ VARANK'TAN TEPKİ: İSTANBULLULAR DİĞER YAKAYA GİDEMEZKEN...

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank geziyle ilgili sosyal medya hesabından "İstanbullular çalışmayan metrobüsler, yanan otobüsler yüzünden bir yakadan diğer yakaya gidemezken İBB ve CHP yönetimi kiralık yolcu uçağıyla Roma'ya gidiyor... Üstelik İstanbul'dan Roma'ya günde 15'ten fazla tarifeli uçuş varken… Ertuğrul Özkök'ün şarap anılarına yenilerini eklemesi tabi ki israf değil!" yorumunu yaptı.

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