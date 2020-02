Son dakika: Kadir Şeker olayında flaş gelişme! O rapora ulaşıldı...

Son dakika haberi... Konya'da parkta sevgilisini darbeden kişiye müdahale ederken cinayet işleyen Kadir Şeker'in hakkında savcılık talimatıyla yaşadığı ilçelerde vatandaşlara tek tek Kadir soruldu. Polisin hazırladığı rapora göre, Kadir'in çevresindeki insanlara karşı çok kibar ve naif olduğu, efendiliğiyle ön plana çıkan bir kişi olduğu belirtildi.

Konya'da üniversite öğrencisi Kadir Şeker'in, evine giderken, Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken, boğuşma sırasında ölümüne neden olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



KADİR ŞEKER İLE İLGİLİ RAPORDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER



Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan bazı raporların gelmesi beklenirken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kadir hakkında sosyal araştırma raporu hazırlandı. Karıştığı cinayet olayında kastın olup olmadığı, yanında neden bıçak taşıdığına dair yapılan araştırmalarda Kadir'in lise eğitimini aldığı Akşehir İlçesinde ve o dönem ailesinin yaşadığı Ilgın ilçesinde onlarca kişiyle görüşüldü. Polisin hazırladığı rapora göre, Kadir'in çevresindeki insanlara karşı çok kibar ve naif olduğu, efendiliğiyle ön plana çıkan bir kişi olduğu belirtildi.







"AYAKTA KADIN KALMAZDI"



Lise yıllarında Ilgın İlçesinde ailesiyle yaşayan Kadir'in, 50 kilometre mesafedeki Akşehir İlçesindeki okuluna giderken her gün kullandığı servisteki sürücü ve beraberindeki yolcuların görüşleri alındı. Bu doğrultuda Kadir'in servisteki kadınlara karşı çok kibar davrandığı, yolculuk esnasında ayakta kalan kadınlara yer verdiği ve o servisteyken ayakta hiçbir kadının yolculuk yapmadığı belirtildi.



Sabah'ın haberine göre raporda ayrıca Şeker ailesiyle ilgili araştırmalara da yer verildi. Kadir'in ailesinin suça meyilli bir aile olmadığı, ilçede tanınan ve saygın ailelerden olduğu, aile üyelerinin kendi halinde sakin yapıda bulundukları belirtildi.



Neden bıçak taşıdığıyla ilgili yapılan araştırmalarda ise Kadir'i tanıyanların onun yanında bıçak taşıdığını hiç görmediği, yaşanan olay sonrasında bıçağın Kadir'e ait olduğunu öğrendiklerinde ise şaşırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Kadir Şeker ilk ifadesinde "dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra parkta tanımadığım şahıslar bir genci falçata ile kovaladılar. Bu nedenle kendimi koruma amaçlı bazı günlerde bıçağı yanıma alıyordum. Bu bıçağı masamda gördüğüm günlerde alırdım, her zaman yanımda taşımazdım" demişti.