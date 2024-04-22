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Yasin Hacıoğlu Türkler Afrika'da!

Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Yasin Hacıoğlu Türkler Afrika’da!

Hacıoğlu Madencilik, Hacioglu Gold Refinery unvanıyla batı Afrika'nın önde gelen ülkelerinden Gana'da ilk Türk altın rafinerisini açıyor.

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