Hedef enerjide tam bağımsızlık! Gabar’da günlük petrol üretimi 30 bin varili geçti

Enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin bağımsızlığı anlamına geldiğinin altını çizen Bayraktar, "Kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkan kabiliyetlerimiz çerçevesinde bu aramaları biz yapalım dedik. 21 Ağustos 2020'de tam pandeminin ortasında, Cumhurbaşkanı'mız milletimize bir müjde olarak Sakarya gaz sahasındaki keşfi bildirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi. Tam üretime geçtiğinde, Türkiye'nin ihtiyacının belki yüzde 25-30'unu karşılayabileceğimiz veya hane halkının yani konutlardaki doğal gazın tamamının ihtiyacını karşılayabileceğimiz büyük keşif yaptık. Biz Gabar'da petrolü bulduk, Gabar'da petrolü çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik. Gabar gibi belki doğal gazda da kendi kara sınırlarımızda daha farklı alanlar keşfederek Türkiye'nin bu alanındaki dışa bağımlılığını inşallah bitireceğiz." dedi.