Hedef enerjide tam bağımsızlık! Gabar’da günlük petrol üretimi 30 bin varili geçti

30 BİN VARİL ÜRETİM

Sinan Yılmaz: Gabar'da her bir noktada sondaj kuleleri inşa edilmiş durumda. Üretim her geçen gün artmaya devam ediyor. Günlük üretim 30 bin varili geçmiş durumda. Hedef bu yıl sonuna kadar 35 bin varile çıkmak. 2024 yılının sonunda 100 bin varili geçmek. Burası Şehit Esma Çevik Petrol Sahası. Esma komutan "Ellerim parfüm değil barut kokuyor" demişti. Esma Çevik yola döşenen patlayıcıyı imha etmek isterken şehit düştü. Onun ismim terörden temizlenen Gabar'da yaşatılıyor. Burada çıkan her petrol damlasında şehitlerin ismi bulunuyor.