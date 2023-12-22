Hedef enerjide tam bağımsızlık! Gabar'da günlük petrol üretimi 30 bin varili geçti
Terörden temizlenen Gabar'da günlük petrol üretimi 30 bin varili geçti. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları Gabar’dan petrolün fışkırdığı yerden aktardı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü bildirdi. Bakan Bayraktar gelecek 30 yılda Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedeflediklerini belirterek, "Biz Gabar'da petrolü bulduk, Gabar'da petrolü çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik." açıklamasını yaptı.
Enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin bağımsızlığı anlamına geldiğinin altını çizen Bayraktar, "Kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkan kabiliyetlerimiz çerçevesinde bu aramaları biz yapalım dedik. 21 Ağustos 2020'de tam pandeminin ortasında, Cumhurbaşkanı'mız milletimize bir müjde olarak Sakarya gaz sahasındaki keşfi bildirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi. Tam üretime geçtiğinde, Türkiye'nin ihtiyacının belki yüzde 25-30'unu karşılayabileceğimiz veya hane halkının yani konutlardaki doğal gazın tamamının ihtiyacını karşılayabileceğimiz büyük keşif yaptık. Biz Gabar'da petrolü bulduk, Gabar'da petrolü çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik. Gabar gibi belki doğal gazda da kendi kara sınırlarımızda daha farklı alanlar keşfederek Türkiye'nin bu alanındaki dışa bağımlılığını inşallah bitireceğiz." dedi.
A HABER GABAR'DA
Peki Gabar'da son durum ne? Üretim nasıl yapılıyor? Bölgede çalışmalar nasıl gidiyor? Petrol hedefi için neler yapılıyor? Merek edilen tüm soruların yanıtlarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Gabar'dan petrolün fışkırdığı yerden verdi.
30 BİN VARİL ÜRETİM
Sinan Yılmaz: Gabar'da her bir noktada sondaj kuleleri inşa edilmiş durumda. Üretim her geçen gün artmaya devam ediyor. Günlük üretim 30 bin varili geçmiş durumda. Hedef bu yıl sonuna kadar 35 bin varile çıkmak. 2024 yılının sonunda 100 bin varili geçmek. Burası Şehit Esma Çevik Petrol Sahası. Esma komutan "Ellerim parfüm değil barut kokuyor" demişti. Esma Çevik yola döşenen patlayıcıyı imha etmek isterken şehit düştü. Onun ismim terörden temizlenen Gabar'da yaşatılıyor. Burada çıkan her petrol damlasında şehitlerin ismi bulunuyor.
BARUT DEĞİL PETROL KOKUSU
Burada aynı zamanda teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin de verildiği bir petrol sahası var. Bir de şehit Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz patrol sahası var. Burada üretim her geçen gün artıyor. Artık burada barut değil petrol kokusu var. Burada büyük bir çalışma ve operasyon yürütülüyor. Teröristler buradan temizlendi ve petrol sahası ortaya çıktı.
UMUT VE BEREKET YEŞERİYOR
Burada mühendisler ve ekipler petrolü bulmak ve çıkarmak içim mücadele ediyor. Buradan çıkarılan petrol tankerlerle işlenmek üzere Batman'a gönderiliyor. Burada tankerlerin biri gidiyor biri geliyor. Buradaki potansiyel oldukça geniş bir hazineye sahip. Burası 150 milyon varil değerinde bir petrol sahası. Burada çıkarılan petrolün kalitesi Suudi Arabistan'da çıkarılan petrol ile aynı kalitede. Gabar'da artık umut ve bereket yeşeriyor.
7/24 ÇALIŞMA ESASI
Ülkemizin enerjideki bağımsızlık sembolü buradan petrol sahasından Gabar'daki kulelerden geçiyor. Burada petrol kuleleri terörden temizlenen Gabar Dağı'nı süslemeye devam ediyor. Burada 7/24 petrol bulmak için petrol çıkarmak için çalışma var. Çıkan petrol burada depolandıktan sonra tankerlerle taşınıyor. Burada 23 tane kuyuda aktif olarak üretim var. 30 bin varil üretimin üzerine çıkıldı. Kuyular açılmaya devam ediliyor ve üretim artıyor.
KARIŞ KARIŞ İNCELEME
Mühendisler karış karış toprağı inceliyor, sismik araştırmalar yapıyor. Burada çalışma hiç durmuyor. Burada her 500 metrede bir kuyu var ve sondaj çalışmaları yapılıyor. Burada Gabar Dağı'nda artık huzur, bereket, umut var. Büyük bir potansiyel ortaya çıkarıldı.
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