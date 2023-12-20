Doğu Karadeniz’de yeni petrol heyecanı! Çayeli’nde denizin üzerindeki maddenin petrol olduğu raporlandı

Ben meslektaşlarıma bile, oradaki petrol sızıntısının doğal kaynaklı olduğunu anlatamadım. Herkes bana şaka yoluyla oradan geçen bir geminin sızıntısı mıdır, sintinesi midir diye konuşmalar yaptılar.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan gelen belgelere göre bunun doğal kaynaklı bir petrol olduğunu görüyoruz.