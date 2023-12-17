Gabar'da yeni petrol heyecanı! Kapanlı-1’de çalışmalar başladı | Berat Albayrak'ın adımları öncü oldu!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) önceki gün Gabar'da sondajına başladığı Kapanlı-1 kuyusunun detayları netleşti. 3 bin 130 metre derinliğe inilecek olan kuyudaki çalışmalar iki ay sürecek. İlk tespit kuyusundaki veriler olumlu gelirse Kapanlı-2 kuyusu açılacak. "Enerjide Tam Bağımsızlık" parolasıyla 21 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu 2016'da başlayan dönüşüm hamlesiyle daha da alevlendi. Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" isimli kitabındaki yer alan "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" başlıklı bölümde "İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.