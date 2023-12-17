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Gabar'da yeni petrol heyecanı! Kapanlı-1’de çalışmalar başladı | Berat Albayrak'ın adımları öncü oldu!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) önceki gün Gabar'da sondajına başladığı Kapanlı-1 kuyusunun detayları netleşti. 3 bin 130 metre derinliğe inilecek olan kuyudaki çalışmalar iki ay sürecek. İlk tespit kuyusundaki veriler olumlu gelirse Kapanlı-2 kuyusu açılacak. "Enerjide Tam Bağımsızlık" parolasıyla 21 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu 2016'da başlayan dönüşüm hamlesiyle daha da alevlendi. Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" isimli kitabındaki yer alan "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" başlıklı bölümde "İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 17.12.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 09:09
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Gabar’da yeni petrol heyecanı! Kapanlı-1’de çalışmalar başladı | Berat Albayrak’ın adımları öncü oldu!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) önceki gün Gabar'da sondajına başladığı Kapanlı-1 kuyusunun detayları netleşti. Edinilen bilgilere göre 3 bin 130 metre derinliğe inilecek olan Kapanlı-1 kuyusundaki çalışmalar iki ay sürecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gabar’da yeni petrol heyecanı! Kapanlı-1’de çalışmalar başladı | Berat Albayrak’ın adımları öncü oldu!

Kuyudaki rezerv miktarına ilişkin ilk bilgiler, bu iki aylık çalışmanın ardından şekillenecek. Eğer ilk tespit kuyusundaki veriler olumlu gelirse, yapının sınırlarının tespit edilmesi amacıyla Kapanlı-2 kuyusu açılacak.

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Gabar’da yeni petrol heyecanı! Kapanlı-1’de çalışmalar başladı | Berat Albayrak’ın adımları öncü oldu!

YAKIN AMA FARKLI BİR YAPI
Kapanlı-1 kuyusu, hâlihazırda petrol sondajının devam ettiği Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'na 12 kilometre, Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'na 5 kilometre, Şehit Teğmen Akdeniz Petrol Sahası'na da 20 kilometre uzaklıkta.

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Gabar’da yeni petrol heyecanı! Kapanlı-1’de çalışmalar başladı | Berat Albayrak’ın adımları öncü oldu!

Sondaja başlanan bu yeni yapının mesafesinin diğerlerine yakın olmasına rağmen farklı bir yapı olduğu belirtiliyor. Rezerv sonuçlarının olumlu sonuçlanması durumunda Kapanlı-1 bölgesinin yeni bir saha olarak gelişmesi bekleniyor.

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Gabar’da yeni petrol heyecanı! Kapanlı-1’de çalışmalar başladı | Berat Albayrak’ın adımları öncü oldu!

1.498 METRE YÜKSEKLİKTE
Öte yandan, Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda 1.000 metre, Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 1.769 metre, Şehit Teğmen Akdeniz Petrol Sahası'nda 778 metre rakımda çalışmalar sürüyor.