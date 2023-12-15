15 Aralık 2023, Cuma
Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir
Diyarbakır'da bir yandan petrol araması çalışması yapılıyor bir yandan da faaliyete alınan kuyularda üretim yapılıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan ayrıntıları aktardı. Öte yandan TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz." denildi.
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 12:31
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