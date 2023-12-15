Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir

Özellikle de Güney Doğu son yıllarda yapılan keşiflerle dikkat çekiyor. Şu anda Diyarbakır'dayız. Birçok noktada petrol arama çalışması yapılıyor. Bir petrol kuyusunun yanındayız şu anda. Burada üretim 7/24 devam ediyor.

Diyarbakır genelinde günlük 10 bin varillik petrol üretimi gerçekleştiriliyor.