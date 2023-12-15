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Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir

Diyarbakır'da bir yandan petrol araması çalışması yapılıyor bir yandan da faaliyete alınan kuyularda üretim yapılıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan ayrıntıları aktardı. Öte yandan TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz." denildi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 12:31
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Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir

Diyarbakır'da bir yandan petrol araması çalışması yapılıyor bir yandan da faaliyete alınan kuyularda üretim yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan ayrıntıları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir

UMUT VE BEREKET FIŞKIRIYOR

Denizde doğal gaz çalışması karada ise petrol arama çalışması devam ediyor.


Mezopotamya'nın bereketli topraklarında umut ve bereket fışkırıyor.

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Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir

Özellikle de Güney Doğu son yıllarda yapılan keşiflerle dikkat çekiyor. Şu anda Diyarbakır'dayız. Birçok noktada petrol arama çalışması yapılıyor. Bir petrol kuyusunun yanındayız şu anda. Burada üretim 7/24 devam ediyor.

Diyarbakır genelinde günlük 10 bin varillik petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

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Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir

Mezopotamya'nın bereketli topraklarında ne ararsanız var. Bir yandan tarih ortaya çıkıyor bir yandan da ülkemizin yeraltı kaynakları işte burada çıkıyor petrol fışkırıyor Güney Doğu'da.