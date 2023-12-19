Doğu Karadeniz’de yeni petrol heyecanı! Çayeli’nde deniz üzerindeki maddenin petrol olduğu raporlandı

NE KADAR SIZINTI VAR?

Yapılan hesaplamalar şunu gösteriyor; Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısı günde 1 yılda 365 ton. Sadece burası da değil. Antalya'da Olimpos bölgesinde de doğalgaz var ve yanıyor. Turist olarak karşısına geçip yanan doğalgaza bakıyoruz. Artık bunlara bakmamak ve artık ekonomiye kazandırmak gerekiyor. Çayeli'ndeki sızıntı miktarı bu daha Ünye'deki hesaplanmadı. Sadece bunlar değil birçok yerde petrol sızıntıları ve emareleri var.