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Doğu Karadeniz'de yeni petrol heyecanı! Çayeli'nde deniz üzerindeki maddenin petrol olduğu raporlandı

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Doğu Karadeniz’de yeni petrol heyecanı! Çayeli’nde deniz üzerindeki maddenin petrol olduğu raporlandı

Rize'nin Çayeli ilçesinden petrol müjdesi geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Çayeli açıklarında deniz üzerindeki maddeden aldıkları numunenin petrol olduğunu raporladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun konuğu olan Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Maden değerlendirdi.

Karadeniz'de Rize'nin Çayeli ilçesinde açıklarında deniz yüzeyinde petrole rastlandı. Petrolden alınan numune potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) analize gönderildi. Numunelerin alınması A Haber canlı yayınına yansımıştı.

Tüm vatandaşların merakla beklediği TPAO raporu açıklandı. Çayeli açıklarında deniz üzerindeki maddeden aldıkları numunenin petrol olduğunu raporladı. Yaşanan gelişme bölgede büyük heyecan yarattı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun konuğu olan Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Maden değerlendirdi.

RAPORLAR ÇIKTI

Nafiz Maden: A Haber ekibiyle beraber Karadeniz açıklarında aldığımız numuneleri TPAO'ya gönderdi. Orada analizler yapıldı ve petrol olduğu belirlendi. Ancak ben oradaki sızıntının doğal kaynaklı olduğunu kendi mesleklerime dahi anlatmadım. Bana gemilerin sızıntı olduğunu söyleyip durdular. Herkesin kafasında soru işaretleri vardı.

SEÇİM ELEŞTİRİSİ YAPILDI

Numuneler neticesinde çıkan rapor bunun bize doğal kaynaklı bir petrol olduğunu gösteriyor. Tabi biz o numuneleri alırken "Seçimden dolayı petrol sızıntısı var, seçim geçince bu petrol sızıntısı geçer" gibi eleştiriler yapılıyordu. 29 Ekim 1933 yılındaki Milliyet gazetesi, Cumhuriyet 10. yaşındayken Atatürk hayattayken buradaki duruma dair haberler yaptı ve bir ek yayınladı. Yani 1933 yılında da bu petrol sızıntısı vardı.

AVRUPA ENGEL OLDU

Şu an milli şartların oluşması kendi arama gemilerimiz oluşu o kadar önemli ki artık bu araştırmalar yapılabiliyor. Çünkü geçmişte bir gemimizin olmaması hükümetin devrilmesine sebep olmuştur. Sadi Irmak hükümetinin 1979 yılında devrilmesine sebep olmuştur. O zaman Ege'de arama yapmak için Norveç'ten gemi kiraladık. İzmir limanında bekledi sözleşme olmasına rağmen Avrupa istemediği için arama yapmadı. İşte gemilerimiz var ve istediğimi yerde araştırma yapabiliyoruz.

DENİZ TABANINDA ARAMA

TPAO'ya ait Barbaros Hayreddin Paşa gemisi bir MTA ait Oruç Reis gemisi iyi bir teknolojiye sahip ve denizlerde araştırma yapacak. Bu son yıllarda devletimizin yapmış olduğu en büyük yatırımlardan bir tanesidir. Bundan sonra bu araştırma gemileri 2 ve 3 boyutlu araştırma yapacak. Bundan sonra deniz tabanından numune alacak, ölçümler yapılacak. Bundan sonra TPAO tarafında süreç işletilecek. Bundan sonra Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdulhamid Han devreye girecek.

NE KADAR SIZINTI VAR?

Yapılan hesaplamalar şunu gösteriyor; Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısı günde 1 yılda 365 ton. Sadece burası da değil. Antalya'da Olimpos bölgesinde de doğalgaz var ve yanıyor. Turist olarak karşısına geçip yanan doğalgaza bakıyoruz. Artık bunlara bakmamak ve artık ekonomiye kazandırmak gerekiyor. Çayeli'ndeki sızıntı miktarı bu daha Ünye'deki hesaplanmadı. Sadece bunlar değil birçok yerde petrol sızıntıları ve emareleri var.

Yeni petrol heyecanı! Raporlar çıktı YENİ PETROL HEYECANI! RAPORLAR ÇIKTI
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Karadeniz’de yeni petrol heyecanı! KARADENİZ'DE YENİ PETROL HEYECANI!

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