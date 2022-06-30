Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobile büyük ilgi! Talep patlaması

"BAZI KİŞİLER PİYASAYI YÜKSELTİYOR"

En düşük sıfır aracın şu an 400 bin TL olduğunu açıklayan Erkoç, "Nakitiniz olsa bile bayiye gittiğinizde aracı bulamıyorsunuz. Sipariş verip sıraya giriyorsunuz ve araç hangi gün gelirse o günkü satış fiyatı ile alabiliyorsunuz. Bu noktada meslekle alakası olmayan kişiler de piyasayı yükseltiyor. Gidip bayilerden araçları alıyorlar, 400 bin TL olan aracı 450-500 bin TL'ye satışa çıkarıyorlar. Fiyat dengesizliğine sebep olan faktörlerden birisi de bu'' diye konuştu. Bayram öncesi yoğunluğunda araç alacaklara seslenen Erkoç, "Her zaman olduğu gibi sağlam, güvenilir ve kurumsal yerlerden alışverişlerini yapsınlar. Dolandırıcıların tuzağına düşmesinler" diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"ALACAKLAR ELİNİ ÇABUK TUTMALI"

Kurban Bayramı için ikinci el otomobil piyasasında çok yoğun bir hareketliliğin söz konusu olmadığını söyleyen sektör yetkilisi Cengiz Köse ise, "Ancak satış oranları geçen aylara göre fark edilir bir oranda artış gösterdi. Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bütçeleri doğrultusundaki araçlara baktı ve hiç düşünmeden aracı satın aldı. İkinci el otomobil fiyatlarında önceki haftalara göre hızlı bir yükseliş yok. Piyasanın yavaş yavaş oturmaya başladığını söyleyebiliriz. Araç alacakların elini çabuk tutmalarını, bu ihtiyaçlarını sonraki haftalara bırakmamalarını öneririm" dedi.

KİRALIK ARAÇTA TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Kurban Bayramı dolayısıyla araç kiralamak isteyenlerin sayısının da bir hayli arttığını dile getiren Oğuzhan Beyler de şunları ekledi: "Özellikle Arapların yoğun ilgisi var. Almanya'dan gelenler de kiralık araç talebinde bulunuyor. Piyasa şu an çok canlı. Araç kiralama oranında yüzde 200'lük bir artış yaşanıyor. Artan talep nedeniyle piyasada kiralık araç yok. Bunu fırsat bilen kurumsal firmalar da fiyatları çok yükseltti. Firmalar şu anda küçük araçları bile 700 ila 1000 TL'ye kiraya veriyor. Şu anda çip krizinden dolayı fabrikalarda araba üretilmiyor. Bu durum da ikinci el otomobil fiyatlarını artırıyor. Araba alacak bütçesi olmayan insanlar da araba kiralamak durumunda kalıyor. Şu anda araç kiralama firmaları yurt dışından gelen insanlardan daha çok para kazanıyor."