Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobile büyük ilgi! Talep patlaması

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, "İkinci el şu an daha çok yatırım aracı olarak görülüyor. Bu durumun önümüzdeki süreçte de devam edeceğini öngörüyoruz. Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza otomobil ihtiyaçları varsa bir an önce karşılamalarını tavsiye ediyoruz.''