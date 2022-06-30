Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobile büyük ilgi! Talep patlaması
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatil beldelerine ya da memleketine gidecekler ikinci el otomobil almak için araştırma yapmaya başladı. Araç almak istemeyenler de kiralık araçlara yöneldi. Peki bayram öncesi otomobil fiyatları ne kadar oldu? İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? Araba almak isteyenler ne yapmalı? Araç kiralamak isteyenler ne yapmalı? Uzmanlardan bu konuda önemli uyarılar...
Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan aksamalar hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan bu sorunlar ikinci el otomobil ve araç kiralamaya olan talebi artırırken, yaz mevsiminin gelmesinin yanı sıra, Kurban Bayramı'nın yaklaşması da otomobil piyasasını bir hayli hareketlendirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılının ilk beş ayında 1 milyon 772 bin 105 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil satışlarının, bu yılın ilk beş ayında 2 milyon 456 bin 879 adet olduğunu açıklayan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "2022 yılının ilk beş ayında, geçen yılın ilk beş ayına göre ikinci el otomobil pazarında yüzde 38 oranında yukarı yönlü bir değişim yaşandı. Son altı aydır piyasa oldukça hareketli, satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar talebi ikinci ele kaydırdı. Tüketiciler bayramın da yaklaşmasıyla ikinci ele yöneldi" dedi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el piyasasına ilginin arttığını, bu durumun da fiyatları etkilediğini belirten MASFED Başkanı Aydın Erkoç, "Artan talep ve yükselen maliyetlerle birlikte otomobil fiyatları da yükseldi. Ancak fiyatların neredeyse gün içerisinde yukarı yönlü değişmesi piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar çözülmeden ikinci el fiyatlarının düşeceğini düşünmüyoruz. Bu sorunların en az bir yıl daha devam edeceği öngörülürken, ikinci ele talep artmaya devam edecek. Buna bağlı olarak fiyatların da artacağını düşünüyoruz" görüşünü paylaştı.
MASFED Başkanı Aydın Erkoç, "İkinci el şu an daha çok yatırım aracı olarak görülüyor. Bu durumun önümüzdeki süreçte de devam edeceğini öngörüyoruz. Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza otomobil ihtiyaçları varsa bir an önce karşılamalarını tavsiye ediyoruz.''
"BAZI KİŞİLER PİYASAYI YÜKSELTİYOR"
En düşük sıfır aracın şu an 400 bin TL olduğunu açıklayan Erkoç, "Nakitiniz olsa bile bayiye gittiğinizde aracı bulamıyorsunuz. Sipariş verip sıraya giriyorsunuz ve araç hangi gün gelirse o günkü satış fiyatı ile alabiliyorsunuz. Bu noktada meslekle alakası olmayan kişiler de piyasayı yükseltiyor. Gidip bayilerden araçları alıyorlar, 400 bin TL olan aracı 450-500 bin TL'ye satışa çıkarıyorlar. Fiyat dengesizliğine sebep olan faktörlerden birisi de bu'' diye konuştu. Bayram öncesi yoğunluğunda araç alacaklara seslenen Erkoç, "Her zaman olduğu gibi sağlam, güvenilir ve kurumsal yerlerden alışverişlerini yapsınlar. Dolandırıcıların tuzağına düşmesinler" diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
"ALACAKLAR ELİNİ ÇABUK TUTMALI"
Kurban Bayramı için ikinci el otomobil piyasasında çok yoğun bir hareketliliğin söz konusu olmadığını söyleyen sektör yetkilisi Cengiz Köse ise, "Ancak satış oranları geçen aylara göre fark edilir bir oranda artış gösterdi. Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bütçeleri doğrultusundaki araçlara baktı ve hiç düşünmeden aracı satın aldı. İkinci el otomobil fiyatlarında önceki haftalara göre hızlı bir yükseliş yok. Piyasanın yavaş yavaş oturmaya başladığını söyleyebiliriz. Araç alacakların elini çabuk tutmalarını, bu ihtiyaçlarını sonraki haftalara bırakmamalarını öneririm" dedi.
KİRALIK ARAÇTA TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
Kurban Bayramı dolayısıyla araç kiralamak isteyenlerin sayısının da bir hayli arttığını dile getiren Oğuzhan Beyler de şunları ekledi: "Özellikle Arapların yoğun ilgisi var. Almanya'dan gelenler de kiralık araç talebinde bulunuyor. Piyasa şu an çok canlı. Araç kiralama oranında yüzde 200'lük bir artış yaşanıyor. Artan talep nedeniyle piyasada kiralık araç yok. Bunu fırsat bilen kurumsal firmalar da fiyatları çok yükseltti. Firmalar şu anda küçük araçları bile 700 ila 1000 TL'ye kiraya veriyor. Şu anda çip krizinden dolayı fabrikalarda araba üretilmiyor. Bu durum da ikinci el otomobil fiyatlarını artırıyor. Araba alacak bütçesi olmayan insanlar da araba kiralamak durumunda kalıyor. Şu anda araç kiralama firmaları yurt dışından gelen insanlardan daha çok para kazanıyor."
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