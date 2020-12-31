31 Aralık 2020, Perşembe
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Kamudaki çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 'ta ödenecek. İkramiyenin ise 'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 'ta yapılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Kamudaki çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

'de yer alan bilgiye göre; kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 'ta ödenecek. İkramiyenin ise 'ta ödenecek.

Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 'ta yapılacak.

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Başkan tarafından belirlendi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Karar 6772 sayılı Kanunun 4. maddesine göre verildi.

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