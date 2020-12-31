Kamudaki çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.