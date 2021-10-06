Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim imkanı! MEB ile yurt dışına nasıl gidilir? Başvuru tarihleri ne zaman?

358 ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK

MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.