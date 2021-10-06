Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim imkanı! MEB ile yurt dışına nasıl gidilir? Başvuru tarihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 358 öğrencinin lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderileceği açıklandı. Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapacak. MEB ile yurt dışına nasıl gidilir? MEB yurt dışı başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek.
358 ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK
MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.
22 FARKLI ÜNİVERSİTE
Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.
Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 arasında REBUS'un (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) "http://rebus.meb.gov.tr" adresinden yapacak.
Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün "http://yyegm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilecek.
20 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ BURS ALDI
Bakanlık tarafından, 1929'da yürürlüğe giren kanun kapsamında, üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderme işlemleri başlatıldı.
Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak halen 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor.
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