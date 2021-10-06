KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor?
KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül'de başlayan KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt ücretleri ile birlikte yurtların özellikleri de merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor?
KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin büyük bir sabırsızlıkla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurtlarına yerleşen adaylar wifi oturum açma detaylarını merak ediyor. İşte, KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor?
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınma imkanından faydalanılabiliyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanıyor.
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6 TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533
KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?
KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor.
Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenebiliyor.
KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?
Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.
KYK YURTLARINDA İNTERNET, TELEVİZYON VAR MI?
KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon genellikle yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet mevcuttur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.
KYK YURTLARINDA ÇAMAŞIR YIKAMA
Her yurdun içerisinde çamaşırhane mevcuttur. Bu çamaşırhanelerde çamaşırlarınızı ücretsiz bir şekilde yıkayabilirsiniz. Çamaşırları yıkarken deterjan ve yumuşatıcı masrafı öğrencilere aittir.
Ayrıca KYK tarafından öğrencilerin güvenliği amacıyla odalarda bazı yasaklar getirilmiştir. Yasaklı eşya bulundurmanız durumunda ceza alınabiliyor.
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- KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor?
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