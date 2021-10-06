KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin büyük bir sabırsızlıkla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurtlarına yerleşen adaylar wifi oturum açma detaylarını merak ediyor. İşte, KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınma imkanından faydalanılabiliyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanıyor.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314