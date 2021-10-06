İyilik Derneği Anadolu’da köy okullarını yenilemeye devam ediyor

Pandemi nedeniyle okullarda bir yılı aşkın süredir eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiş ve çevrim içi eğitim sistemine geçilmişti. Bu süre zarfında okulların çatılarında, bina iç ve dış kısımlarında hasarlar meydana geldi. İyilik Gönüllüleri Köy Okulları Yenileme Projesi kapsamında eğitim gören çocuklara destek olmak için kolları sıvadı.

DÖRT OKULUN TADİLATI TAMAMLANDI

İyilik Derneği yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Özalp ilçesinde bulunan Rebeka-Sinan Çetin İlkokulu, Ağrı Doğubayazıt'ta Örtülü İlkokulu ve Anaokulu, Urfa'da Şeyh Çoban İlkokulu'nun iç ve dış bakım, onarım ve yenileme çalışmaları İyilik Derneği ve gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da bulunan Şeyh Çoban İlkokulu'nun açılışında konuşan İyilik Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Ömer Hebeş "Her yıl yüzlerce çocuk, zorlu şartlar altındaki okullarda eğitim görmek üzere hayatlarında yeni bir yolculuğa çıkıyor. Her birinin ayrı hayalleri, ayrı beklentileri ve geleceğe dair birbirinden güzel umutları olduğunu biliyoruz. Köy Okulları Yenileme Projesini bu sebeple önemsiyoruz. Şanlıurfa'da bulunan Tekerli İlkokulu'nda da gerekli bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirerek öğrencilerin istifadesine sunduk" dedi.

Açılış programına Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırıkçı, Haliliye Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Halil Eren, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mustafa Kırıkçı, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Derneği) İl temsilcisi Ömer Habeş ve İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Derneği) gönüllüleri katıldılar.



































