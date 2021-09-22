DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS'nin sonuçları ardından tercih işlemleri alındı ve yerleştirmeler belli oldu. İlk tercih döneminde umduğunu bulamayan adaylar ek tercih takvimi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.