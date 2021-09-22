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DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu?

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS'nin sonuçları ardından tercih işlemleri alındı ve yerleştirmeler belli oldu. DGS puanı ile herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise DGS ek tercih kılavuzu ve robotu aramasına geçti. İşte, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu?

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS'nin sonuçları ardından tercih işlemleri alındı ve yerleştirmeler belli oldu. İlk tercih döneminde umduğunu bulamayan adaylar ek tercih takvimi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZ VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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