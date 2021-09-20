İkinci ek yerleştirme ne zaman? YKS 2021 3. tercih (2. ek tercih) başvuruları ne zaman? 140 barajı ne zaman tercih yapacak?

YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman? Üniversite heyecanı yaşayan öğrenciler ek tercih takvimi ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM takvimine göre bugünden itibaren ek tercih süreci alınmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler 140 puan alanların tercih takvimine çevrildi. Peki, ikinci ek yerleştirme ne zaman? YKS 2021 3. tercih (2. ek tercih) başvuruları ne zaman? 140 barajı ne zaman tercih yapacak? İşte haberin detayları...

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN? YKS 140 PUAN ALANLAR...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Tercih tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.