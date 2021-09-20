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İkinci ek yerleştirme ne zaman? YKS 2021 3. tercih (2. ek tercih) başvuruları ne zaman? 140 barajı ne zaman tercih yapacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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İkinci ek yerleştirme ne zaman? YKS 2021 3. tercih 2. ek tercih başvuruları ne zaman? 140 barajı ne zaman tercih yapacak?

İkinci ek yerleştirme ne zaman? YKS 3. tercih yani ikinci ek yerleştirme takvimi merak ediliyor. 140 puan alanl öğrenciler hangi tarihlerde terih yapabileceklerini araştırıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından 140 puan alanlar ile ilgili açıklama geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ikinci ek yerleştirme ne zaman? YKS 2021 3. tercih (2. ek tercih) başvuruları ne zaman? 140 barajı ne zaman tercih yapacak? İşte cevaplar...

YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman? Üniversite heyecanı yaşayan öğrenciler ek tercih takvimi ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM takvimine göre bugünden itibaren ek tercih süreci alınmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler 140 puan alanların tercih takvimine çevrildi. Peki, ikinci ek yerleştirme ne zaman? YKS 2021 3. tercih (2. ek tercih) başvuruları ne zaman? 140 barajı ne zaman tercih yapacak? İşte haberin detayları...

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN? YKS 140 PUAN ALANLAR...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Tercih tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Aşağıdaki linklere tıklayarak ön lisans ve lisans programlarının boş kontenjan ve taban puan bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (ÖN LİSANS)

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (LİSANS)

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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