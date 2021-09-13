KYK sonuçları ne zaman belli olur? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?

KYK yurt sonuçları ne zaman belli olacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları alındı. 12 Eylül'de sona eren yurt başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversitelerde akademik takvimin başlaması ve başvuruların sona ermesi ile heyecan daha da arttı. Peki, KYK sonuçları ne zaman belli olur? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak belli olmadı. Ancak, üniversitelerde akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle başvuru sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bizde resmi açıklamaları yakından takip ediyoruz. Sonuç takvimi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de olacak.