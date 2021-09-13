KYK sonuçları ne zaman belli olur? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
KYK sonuçları ne zaman belli olur? Bugünden itibaren üniversitelerin açılmasıyla birlikte gözler yurt sonuçlarına çevrildi. KYK yurdunda barınabilmek için başvuruda bulunan binlerce öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK sonuçları ne zaman belli olur? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
KYK yurt sonuçları ne zaman belli olacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları alındı. 12 Eylül'de sona eren yurt başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversitelerde akademik takvimin başlaması ve başvuruların sona ermesi ile heyecan daha da arttı. Peki, KYK sonuçları ne zaman belli olur? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak belli olmadı. Ancak, üniversitelerde akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle başvuru sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bizde resmi açıklamaları yakından takip ediyoruz. Sonuç takvimi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurtlarında barınmak için aylık ücret ödenmektedir. Yurt ücretleri, şehirlere ve yurdun özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. 6 farklı yurt tipi için 2021-2022 yurt ücretleri şu şekilde:
2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti
1. Tip: 230 TL - 314 TL
2. Tip: 250 TL - 342 TL
3.Tip: 290 TL - 396 TL
4.Tip: 325 TL - 444 TL
5.Tip: 360 TL - 492 TL
6. Tip: 390 TL - 533 TL
Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL
YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENMELİDİR?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.
ÖĞRENCİLERİN BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE KAÇ GÜN İZİN HAKKI BULUNMAKTADIR?
Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.
YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
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