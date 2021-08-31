Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları son dakika olarak açıklandı. Öğrenciler kazandıkları üniversitelerin kayıt tarihlerini yakından takip ediyor. ÖSYM üniversite kayıt sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021-2022

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...