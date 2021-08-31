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Haberler Eğitim Haberleri Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...

Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının son dakika olarak açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından konuyla ilgili açıklama gelirken, 2021-2022 üniversite kayıt takvimi belli oldu. İşte, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları son dakika olarak açıklandı. Öğrenciler kazandıkları üniversitelerin kayıt tarihlerini yakından takip ediyor. ÖSYM üniversite kayıt sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021-2022

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

BU DETAYLARA DİKKAT

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

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