YÖK son dakika duyurdu: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sürecinde sona gelinmesinin ardından üniversite kayıtlarının olacağı tarih merak ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime dönüşün işaretini verdi. Öğrenciler kampüslere dönüş için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için istenen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.