YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. İşte, YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI BU HAFTA MI AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...