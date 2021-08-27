YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, merakla beklenen YKS tercih sonuçları için son dakika açıklamalarda bulundu. Üniversite kayıtlarının başlamasına kısa süre kala öğrenciler tercih sonuçları için meraklı bekleyişini sürdürüyor. İşte, YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. İşte, YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI BU HAFTA MI AÇIKLANACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.
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