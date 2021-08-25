Üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS tercih işlemleri 05-20 Ağustos tarihleri arasında alındı. Üniversiteye geçecek olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek yerleştirme yapılacak. 140 puan alan öğrenciler için ise ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılacak. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle, tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.