Üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle YKS tercih süresi uzatılmuştı. Bu kapsamda tercihler 5-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS tercih işlemleri 05-20 Ağustos tarihleri arasında alındı. Üniversiteye geçecek olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek yerleştirme yapılacak. 140 puan alan öğrenciler için ise ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılacak. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle, tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
Barajı geçemeyen ve 140 puan alanlar için 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacak. Ancak YKS'de birinci tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YKS TYT AYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
2021 YKS sonuçlarına göre baraj puanını geçemeyenler için ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
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