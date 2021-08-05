YKS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılına ilişkin YKS tercihleri bugün başladı. 13 Ağustos'a kadar sürecek YKS tercihlerinin hangi tarihte sonuçlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Tercih başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının da ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.