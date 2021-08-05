YKS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
Üniversite yerleştirmeleri ne zaman? 2021 YKS tercih işlemleri başladı. Üniversiteye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte yerleştirmelere ilişkin detaylar belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman? İşte cevaplar...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılına ilişkin YKS tercihleri bugün başladı. 13 Ağustos'a kadar sürecek YKS tercihlerinin hangi tarihte sonuçlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Tercih başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman? İşte haberin detayları...
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının da ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin 2021 Eylül'e kadar aşılanmalarının tamamlanması istendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" ifadelerine yer verdi. Buna göre, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda salgının seyrine göre yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı konusunda detayların görüşülmesi bekleniyor.
YKS BAŞARI SIRALAMASI VE TABAN PUANLAR
2021 üniversite tercihleri için başarı sıralaması ve taban puanlar, YKS tercih kılavuzu ile birlikte açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak Tablo-3 ve Tablo-3 tablosundan 2021 YKS başarı sıralaması ve taban puan bilgilerini sorgulayabilirsiniz.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 202 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.
ÖSYM AİS YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu
- Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK son gelişmeler...
- YKS 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama! İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar
- ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercih başvuru ekranı! YKS tercih kılavuzu sorgulama!
- YÖK Atlas YKS tercih robotu: 2021 YKS üniversite taban puan sorgulama! 200-240-250-320 kaç puanla hangi üniversiteye girilir?
- YKS tercihi başladı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM tercih takvimi
- İl dışı ilişik kesme ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen iller arası tayin görevden ayrılma ne zaman? MEB takvimi
- EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Adayların gözü orada...
- AİS aday işlemleri: YKS tercihleri başladı mı, uzatıldı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?