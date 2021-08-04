04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Bakan Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Okulların 1. dönemi hangi tarihte başlayacak?

Bakan Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Okulların 1. dönemi hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021
ABONE OL
Bakan Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Okulların 1. dönemi hangi tarihte başlayacak?

2021-2022 Okulların 1. dönemi hangi tarihte başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni dönemde eğitimine yüz yüze devam edecek öğrenciler okulların açılma tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik bakanlık olarak her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili." ifadelerini kullandı. İşte, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Okulların 1. dönemi hangi tarihte başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Okulların 1. dönemi hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın döneminde uzaktan eğitim şeklinde devam eden öğrenciler, yeni dönemde okullara dönecek. Veliler ve öğrenciler gelecek açıklamaları bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihini duyurdu. İşte, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk; "Eğitim ailemiz, telafi etkinlikleri ve yeni dönemin hazırlıklarıyla yoğun bir yaz geçiriyor. 6 Eylül'de, okullarımızda öğrencilerimizle buluşmak, öncelikli çabamızdır."

Bakan Selçuk, Mersin programı kapsamında Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

Açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, bayram sonrası 'Telafide ben de varım' etkinliklerinin son hızla devam ettiğini, etkinliklerin ağustos ayında da bu şekilde devam edeceğini ve eylül başından itibaren ise okullarda olmak için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, son dönemdeki vaka artışlarının okullarının açılış tarihini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya ise "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmak yönündedir. Odak noktamız okulların açılması" şeklinde yanıt verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA