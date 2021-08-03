MEB son dakika açıklamaları: Liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak?

Liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene MEB'in açıklamasına göre, okullar eylül ayında başlayacak. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklanmasının ardından gözler kayıtlara çevrildi. İşte, liseler ne zaman açılacak 2021?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.