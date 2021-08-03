MEB son dakika açıklamaları: Liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak?
Liseler ne zaman açılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından gözler liselerin açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ilk ders zili Eylül ayında çalacak. Öğrenciler kayıtların başlayacağı tarihi bekliyor. İşte, liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak?
Liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene MEB'in açıklamasına göre, okullar eylül ayında başlayacak. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklanmasının ardından gözler kayıtlara çevrildi. İşte, liseler ne zaman açılacak 2021?
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.
LGS'ye giren öğrenciler "Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara", sınava girmeyenler ise "Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara "Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar" tercih ekranı açılmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.
LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi ise şöyle:
1. KAYIT DÖNEMİ
* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması
* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları
* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları
2. KAYIT DÖNEMİ
* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar
* 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar
* 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman? Türkiye Güney Kore saat kaçta, hangi kanalda?
- MEB son dakika açıklamaları: Liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM takvimi...
- Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...
- Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...
- Görüşmeler sonrasında emekliye zam fırsatı! Emekliye 355 TL intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Seyyanen...
- Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?
- Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...
- Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Fındık taban fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte il il liste...
- ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...
- Üniversite tercihleri başlıyor... 2021 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? Kontenjanlar ve taban puanlar...