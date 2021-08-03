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MEB son dakika açıklamaları: Liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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MEB son dakika açıklamaları: Liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak?

Liseler ne zaman açılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından gözler liselerin açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ilk ders zili Eylül ayında çalacak. Öğrenciler kayıtların başlayacağı tarihi bekliyor. İşte, liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak?

Liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene MEB'in açıklamasına göre, okullar eylül ayında başlayacak. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklanmasının ardından gözler kayıtlara çevrildi. İşte, liseler ne zaman açılacak 2021?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

LGS'ye giren öğrenciler "Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara", sınava girmeyenler ise "Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara "Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar" tercih ekranı açılmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi ise şöyle:

1. KAYIT DÖNEMİ

* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması

* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları

* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar

* 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar

* 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi

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