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LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor?

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Giriş Tarihi: 29.07.2021
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LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor?

LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil tercih başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor?

LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise taban puanları ve boş kontenjanlara göre tercihlerini yapan adaylar 2021 LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte, LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

LGS 1. NAKİL TERCİHİ 30 TEMMUZ'DA BİTECEK!

Liselerde boş kalan 8486 kişilik kontenjan ve taban puanları da 'meb.gov.tr'den açıklandı. 26 Temmuz'da başlayan 1. nakil tercih başvuruları 30 Temmuz'a kadar sürecek.

2021 LGS 1. NAKİL TERCİH BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 1. nakil tercih sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS 2. NAKİL SÜRECİ 2 AĞUSTOS'DA BAŞLIYOR!

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.

2021 LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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