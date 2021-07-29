LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise taban puanları ve boş kontenjanlara göre tercihlerini yapan adaylar 2021 LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte, LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

LGS 1. NAKİL TERCİHİ 30 TEMMUZ'DA BİTECEK!

Liselerde boş kalan 8486 kişilik kontenjan ve taban puanları da 'meb.gov.tr'den açıklandı. 26 Temmuz'da başlayan 1. nakil tercih başvuruları 30 Temmuz'a kadar sürecek.