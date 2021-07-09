AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi: 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!

AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, 3-7 Temmuz tarihleri arasında 3. dönem sınavına katıldılar. Sınavın sona ermesi ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak, AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren yapabilecek. İtiraz süreci 8-12 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar adayların erişimine açılacak. Buna göre, 2021 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 13-16 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.