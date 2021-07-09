AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi: 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından açık lise 3. dönem sınavı hakkında son dakika açıklaması geldi. Sınava katılan binlerce öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi hakkında merak edilenler...
AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, 3-7 Temmuz tarihleri arasında 3. dönem sınavına katıldılar. Sınavın sona ermesi ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak, AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren yapabilecek. İtiraz süreci 8-12 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar adayların erişimine açılacak. Buna göre, 2021 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 13-16 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI
Öğrencilerin sınavı;
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,
b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması, öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme,vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,
c. Sınav kurallarının ihlaledilmesi,
ç. Öğrencinin, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında geçersiz sayılacaktır.
AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
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