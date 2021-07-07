Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
AÖL 3. dönem sınavı bugün sona eriyor. Herhangi bir nedenden dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren vatandaşlar, pandemi nedeniyle üçüncü dönem sınavlarına da online olarak katılıyor. 3 Temmuz'da başlayan sınava bugün saat 23.59'a kadar girilebilecek. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, mezun olabilmek için ya da kredi notunu yükseltebilmek için 3. dönem sınavlarına katılıyor. 3 Temmuz'da başlayan 3. dönem sınavı bugün sona erecek. Sınavını tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020-2021 AÖL 3. dönem sınavları 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Hemen şunu belirtelim ki, MEB tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. 20-23 Temmuz'da Kurban Bayramı idrak edileceği ve bu tarihlerin resmi tatil olması nedeniyle sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 19 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI
Öğrencilerin sınavı;
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,
b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması, öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme,vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,
c. Sınav kurallarının ihlaledilmesi,
ç. Öğrencinin, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında geçersiz sayılacaktır.
AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
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- Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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