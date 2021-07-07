Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, mezun olabilmek için ya da kredi notunu yükseltebilmek için 3. dönem sınavlarına katılıyor. 3 Temmuz'da başlayan 3. dönem sınavı bugün sona erecek. Sınavını tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 AÖL 3. dönem sınavları 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Hemen şunu belirtelim ki, MEB tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. 20-23 Temmuz'da Kurban Bayramı idrak edileceği ve bu tarihlerin resmi tatil olması nedeniyle sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 19 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.