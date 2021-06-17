5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf E Okul VBS girişi ile ortalama hesaplama yöntemi araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler böylelikle takdir ve teşekkür alıp alamayacağını önceden öğrenmeyi amaçlıyor. Okullarda yaz tatili öncesinde öğrencileri karne heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde merakla beklenen karne tarihini açıklamıştı. İşte, Takdir teşekkür sınıfta kalma nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf E Okul VBS girişi ile ortalama hesaplama ve takdir teşekkür hesaplama 2021...

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre sene sonu karne not ortalaması 70,00 – 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi ile 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olan öğrenciler ise takdir belgesi ile ödüllendirilir.