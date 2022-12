İngiliz Financial Times gazetesi ’Yılın Kişisi’ni seçti: Zelenskiy

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" ilan etti. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarını işgal etmeye başlamasının ardından Zelenskiy'nin gösterdiği üstün başarıdan bahseden Financial Times, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Financial Times'ta 2022 yılının kişisi seçildi. 44 yaşındaki Zelenskiy, olağanüstü liderlik ve cesaret göstergesiyle tarihte bir yer kazandı" ifadelerini kullandı.