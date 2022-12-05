İngiliz Financial Times gazetesi ’Yılın Kişisi’ni seçti: Zelenskiy

"SALDIRILARA RAĞMEN BAŞKENTTEN AYRILMADI"

Zelenskiy'nin saldırılara rağmen başkent Kiev'den ayrılmadığını vurgulayan Financial Times, "Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşı savaşan Ukrayna halkının dayanıklılığının ve cesaretinin somut bir örneği haline geldi. İşte bu, Financial Times'ın Zelenskiy'i yılın kişisi seçmesinin nedenlerinden biri" dedi.