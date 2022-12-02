Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy’nin sağ kolu ’devlet sırrı’nı açıkladı: 10-13 bin asker kaybımız var

10 İLE 13 BİN ARASINDA ASKER KAYBI VAR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığında ve Devlet Başkanlığında kayıplarla ilgili tahmini verilerin bulunduğunu belirten Podolyak, "Verilere göre 10 ile 13 bin arasında asker kaybı var." dedi.