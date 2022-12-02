Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'nin sağ kolu 'devlet sırrı'nı açıkladı: 10-13 bin asker kaybımız var
Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş sahada son sürat devam ederken, Ukrayna tarafından savaşın başından bu yana 'devlet sırrı' olarak nitelendirilerek paylaşılmayan ölen asker sayısı ilk defa açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, savaşta 10 ile 13 bin arasında Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun personel kayıplarıyla ilgili bilgi verdi.
10 İLE 13 BİN ARASINDA ASKER KAYBI VAR
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığında ve Devlet Başkanlığında kayıplarla ilgili tahmini verilerin bulunduğunu belirten Podolyak, "Verilere göre 10 ile 13 bin arasında asker kaybı var." dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayımlayarak, "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." demişti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, von der Leyen'in Ukrayna'nın kayıplarıyla ilgili açıklamasını doğrulamamıştı.
Daha sonra Ursula von der Leyen'in videosunda Ukrayna'nın kayıplarıyla ilgili kısım çıkartılarak yeniden yayımlanmıştı.
Ukrayna ordusu, can kayıplarıyla ilgili henüz resmi bir rakam açıklamadı.
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