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Son dakika | Başkan Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı! Masada hangi konular var? İşte detaylar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı! Masada hangi konular var? İşte detaylar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme başladı. Görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş sürpriz görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı.

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