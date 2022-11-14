Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Herson'u ziyaret etti! Askerlerle buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti. Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.