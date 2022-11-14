15 Kasım 2022, Salı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Herson'u ziyaret etti! Askerlerle buluştu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti. Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.
Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 14:05
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