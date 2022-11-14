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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Herson'u ziyaret etti! Askerlerle buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti. Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 14:05
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Herson’u ziyaret etti! Askerlerle buluştu

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun çekilmesinin ardından Herson kentini ziyaret etti. Tekrar Ukrayna kontrolüne geçen bölgeye giden Zelenskiy, askerlerle bir araya geldi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Herson’u ziyaret etti! Askerlerle buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Herson’u ziyaret etti! Askerlerle buluştu

Herson'u ziyaret eden Zelenskiy, Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Herson’u ziyaret etti! Askerlerle buluştu

Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenskiy'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Herson’u ziyaret etti! Askerlerle buluştu

Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.