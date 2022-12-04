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En ağır çatışmalar yaşanıyor! Rusya-Ukrayna savaşında yeni perde mi? Zelenskiy resmen duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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En ağır çatışmalar yaşanıyor! Rusya-Ukrayna savaşında yeni perde mi? Zelenskiy resmen duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada Rusya ile savaşın sürdüğünü ve en ağır çatışmaların Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşandığını belirtti. Ayrıca Zelenskiy petrol fiyatlarının yüksekliğinden de şikayet ederek tepki gösterdi. İşte detaylar...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşta en ağır çatışmaların Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşandığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslendi.

EN ACI VERİCİ BÖLGE

Son dönemde Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşanan çatışmaları "en sıcak" olarak değerlendiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Donetsk bölgesinde, Bahmut, Soledar (buralardaki durum), daha önce olduğu gibi şimdi de en sıcak, en acı verici. Çocuklarımıza (Ukraynalı askerlere) bu yönde yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Savunmayı orada tutan kahramanlarımız, oradaki herkes en büyük teşekkürü hak ediyor."

PETROL FİYATLARINA TEPKİ

Zelenskiy, Avrupa Birliği ülkelerinin 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştıklarını hatırlatarak, bu fiyatın daha da aşağı inmesi gerektiğini kaydetti.

Bir varil Rus petrolünün fiyatının 30 dolara kadar indirilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, dün verilen karardan memnun kalmadıklarını ifade etti.

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