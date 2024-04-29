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Son bir haftada teröristlere ölüm yağdı! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: 15 hain öldürüldü

Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Son bir haftada teröristlere ölüm yağdı! MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: 15 hain öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 15 teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada öldürülen bazı teröristlerin sözde örgüt yöneticisi olduğunun da altı çizildi. İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda eylem hazırlığındaki 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan terörist grubu tespit etti.

15 TERÖRİST EX

Bunun üzerine son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında sözde yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

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