Afganistan’da Taliban ilk kez basın toplantısı düzenledi: İntikam amacı gütmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek

KADINLARA YÖNELİK YENİ AÇIKLAMA



Biz kadınların çalışmasına, okumasına izin vereceğiz. Tabii ki kendi kurallarımız çerçevesinde. Kadınlar çok aktif olacak toplumda ama İslam çerçevesinde. Kadınların topluma dahil olması çok önemli. İslam gereğince kadınlara gerekeni her şekilde vereceğiz.





KİMSE HAİN İLAN EDİLMEYECEK

Tüm vatandaşlarımızı, çevirmen de olsanız, asker de olsanız, sivil de olsanız, hepinizi affediyoruz. Kimseye intikam öfkesiyle davranılmayacak, kimse hain ilan edilmeyecek. Bu ülkeden gitmenizi istemiyoruz. Burada kalmanızı, bize hizmet etmenizi istiyoruz. Kimsenin kapıları çalınmayacak, kimse sorguya tabi tutulmayacak. Hiçbirinize zarar gelmeyecek, güvende olacaksınız.