Afganistan’da Taliban ilk kez basın toplantısı düzenledi: İntikam amacı gütmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek

'TOPLUMUN HER KESİMİNİ KAPSAYACAK BİR HÜKÜMET KURACAĞIZ'



Savaş meraklıları devreye girdi ve sabote ettiler bu süreci. Önceki hükümet 6 aylık bir savaş planı açıklamıştı, 6 ay daha sürecekti bu olay. Şiddet olaylarına, çocuklarımızın ölümlerine şahit olacaktık. Bizim mücadelemiz bir İslami hükümet kurma mücadelesiydi, bunu başardık. Bu mücadeleye dahil olan herkesi kapsayıcı bir şekilde, toplumun her kesiminden kişiyi dahil edecek şekilde bir hükümet kurmaya kararlıyız. Ülkeyi günler içinde ele geçirdik ama biz bunu kibirlilikle dile getirmiyoruz. Bizle önceki hükümet arasında büyük bir fark var. Hükümeti kurduğumuz zaman herkes kendi pozisyonlarında görülecek. Şu anda askeri bir durum söz konusu. Hükümet kurulduktan sonra her şey çok daha netleşecek.

