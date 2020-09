Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de kritik bir toplantı gerçekleştirdi Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Bilim Kurulu'nda alınan kararları Bakan Koca basın karşısına geçerek duyuruyor.

Bakan Koca, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının kendisine ileteceği soruları da yanıtlayacak.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok isterdik. vaka ve ölüm sayıları dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bundan böyle kontrollü sosyal hayatın başladığını söylemiştik. Bu dönem hayatımızın sağlığını garanti edecek şekilde olmalıydı.

Tatil yerlerinde, eğlence yerlerinde, törenlerde, çarşı-pazarlarda tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak izledik. Salgın artarak devame diyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artıyoruz, açıklanan vaka sayısı düşmüyor. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor.

Hastanelerimizin yükü artıyor. Kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Kamuda esnek çalışmaya geçildiği, evden çalışmaların özendirildiği dönemde evine gidemeyenler var. Doktorundan hasta bakıcısına kadar sabır ve fedakarlık isteyenler farkındadır. Bunları da sorumsuzca davrananlara feda etmek zorunda değildir.

Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Hala sağlık çalışanlarına şiddete uygulanması içimizi acıtıyor.

Unutulan her tedbir, takılmayan her maske bir değil onlarca can alıyor. Sağlıkçılarımızın beklentisi alkıştan öte hassasiyettir. Bu hassasiyet vatandaşlarımızın korunması için gerekli.

Orta Anadolu'da artış var. En fazla artış olan illerin başında Ankara bulunuyor. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılırken, Diyarbakır'!da yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık.

RİSKLİ ŞEHİRLER

İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri büyük risk taşıyan şehirler arasında. İstanbul'da, Ege ve Trakya'da ciddi artış yok. Ortaanadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef artış var. Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Risk burada, mücadelemizin temel hedefi bunu önlemeye yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştik.

FİLYASYON EKİBİ SAYISI 10 BİNE ÇIKTI

Her ülke kendi mücadelesini kendi şartlarında veriyor. Bilim Kurulumuz bu dönemde karar süreçlerimizde rehberlik yaptı. Araştırma ve görüşlerinde bazen tavsiye, zaman zaman da uyarılarını yaptı. Aldığımız kararlarda, uyguladığımız tedbirlerde yol gösterici oldu. HES kodu uygulaması başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi tespit edilmiş oldu. Birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır.

Filyasyon ekip çalışmamızı 10 bin 802'ye çıkardık. Her ilin kendi özelinde tedbirler almaya başladık. Sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla arttırıyoruz. Konya'da 460, Şanlıurfa'da 300, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 150 ekip sahada. Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır. Önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların artacağı dönem var. Bu duruma karşı yeni tedbirler alındı. Mücadelemizin boyutu değişecek. Yeni mücadele dönemine karşı hazırlanıyoruz.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Yeni vaka sayısı 1596, hayatını kaybeden kişilerin sayısı 45, toplam test sayısı 107 bin 927, iyileşen hasta sayısı 947.