2022 FIFA Dünya Kupası | Kamerun: 1 - Brezilya: 0
2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında Kamerun, lider Brezilya'yı 1-0 mağlup etti ancak bu galibiyet son 16 turu için yeterli olmadı. Diğer yandan Brezilyalı taraftarlar, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören efsane futbolcuları Pele'yi unutmadı. Brezilyalılar, Kamerun karşılaşması öncesinde kale arkası tribününde, Pele'nin fotoğrafının da bulunduğu afişte yer alan "Get well soon" mesajıyla efsane oyuncuların geçmiş olsun dileklerini iletti.
Üç maçta 4 puan toplayan Kamerun 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti.
İkinci maçlar sonucunda son 16 turunu garantileyen Brezilya ise 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin averajla önünde grubu lider tamamladı. Sambacılar, son 16 turunda H Grubu ikincisi Güney Kore ile eşleşti.
Gruptan çıkmayı ikinci maçlar sonrasında garantileyen Brezilya, Kamerun karşısında kadrosunda rotasyona gitti. Kamerun'da ise ilk iki maçta ilk 11'de yer almayan Vincent Aboubakar ilk kez başlangıç 11'inde yer aldı.
Lusail Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolü Brezilya'daydı. İlk ataklar da Sambacılardan geldi.
14. dakikada sağ kanattan Fred'in yaptığı ortaya altıpas önünde Martinelli kafayı vurdu, kaleci Epassy topu kornere çeldi.
Brezilya 45+1'de de Martinelli ile gole yaklaştı. Çalımlarla Kamerun kalesine yaklaşan Martinelli, açısını düzeltip ceza yayı içinden şutunu çekti, kaleci Epassy bu şutu da kornere çelmeyi başardı.
Kamerun ise ilk tehlikeli atağını 45+3'te yakaladı. Sol kanattan Ngamaleu'nun yaptığı ortaya arka direkte Mbuemo kafayı vurdu, yere de çarpan topu kaleci Ederson sağına uzanarak kornere gönderdi.
Afrika ekibi 51. dakikada gole yaklaştı. Mbeumo'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, ceza sahasında sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.
Brezilya'da sakatlanan Alex Telles oyuna devam edemedi ve 54. dakikada yerini Marquinhos'a bıraktı.
Kamerun kalecisi Epassy yaptığı kurtarışlarla Brezilyalı oyunculara gol şansı vermedi. 56. dakikada Martinelli'nin şutunu köşeye uzanıp kornere çelen Epassy, 57'de de Militao'nun ceza sahasından şutunda topu iki hamlede kornere gönderdi.
Kamerun, 90+2. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Mbekeli'nin penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Aboubakar topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
Kamerun karşılaşmayı 1-0 kazandı.
NEYMAR MAÇI TRİBÜNDE İZLEDİ
Brezilya'da sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Neymar, Kamerun maçını tribünde izledi.
Sambacıların, Sırbistan ile G Grubu'nda oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre karşılaşmasının ardından Kamerun maçında da forma giyemedi.
DANI ALVES BREZİLYA'NIN EN YAŞLI OYUNCUSU OLDU
Brezilya'nın Kamerun'la oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya kaptan olarak çıkan Dani Alves, Brezilya'nın Dünya Kupaları'nda oynayan en yaşlı oyuncusu olarak tarihe geçti.
Alves, 39 yaşında Dünya Kupası'nda forma giydi ve Thiago Silva'ya ait olan rekoru kırdı.
PELE'YE "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI
Brezilyalı taraftarlar, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören efsane futbolcuları Pele'yi unutmadı.
Brezilyalılar, Kamerun karşılaşması öncesinde kale arkası tribününde, Pele'nin fotoğrafının da bulunduğu afişte yer alan "Get well soon" mesajıyla efsane oyuncuların geçmiş olsun dileklerini iletti.
Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 85 bin 986 kişinin izlediği açıklandı.
Stat: Lusail
Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)
Kamerun: Epassy, Fai, Wooh, Ebosse, Tolo, Kunde (Dk. 68 Ntcham), Anguissa, Mbeumo (Dk. 64 Ekambi), Choupo-Moting, Ngamaleu (Dk. 86 Mbekeli), Aboubakar
Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (Dk. 54 Marquinhos), Fabinho, Fred (Dk. 55 Guimaraes), Antony (Dk. 79 Raphinha), Rodrygo (Dk. 55 Ribeiro), Martinelli, Gabriel Jesus (Dk. 64 Pedro)
Gol: Dk. 90+2 Aboubakar (Kamerun)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Aboubakar (Kamerun)
Sarı kartlar: Dk. 6 Tolo, Dk. 28 Kunde, Dk. 32 Fai (Kamerun), Dk. 7 Militao, Dk. 85 Guimaraes (Brezilya)
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