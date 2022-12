2022 FIFA Dünya Kupası | Kamerun: 1 - Brezilya: 0

PELE'YE "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Brezilyalı taraftarlar, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören efsane futbolcuları Pele'yi unutmadı.

Brezilyalılar, Kamerun karşılaşması öncesinde kale arkası tribününde, Pele'nin fotoğrafının da bulunduğu afişte yer alan "Get well soon" mesajıyla efsane oyuncuların geçmiş olsun dileklerini iletti.

Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 85 bin 986 kişinin izlediği açıklandı.

Stat: Lusail

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)

Kamerun: Epassy, Fai, Wooh, Ebosse, Tolo, Kunde (Dk. 68 Ntcham), Anguissa, Mbeumo (Dk. 64 Ekambi), Choupo-Moting, Ngamaleu (Dk. 86 Mbekeli), Aboubakar

Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (Dk. 54 Marquinhos), Fabinho, Fred (Dk. 55 Guimaraes), Antony (Dk. 79 Raphinha), Rodrygo (Dk. 55 Ribeiro), Martinelli, Gabriel Jesus (Dk. 64 Pedro)

Gol: Dk. 90+2 Aboubakar (Kamerun)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Aboubakar (Kamerun)

Sarı kartlar: Dk. 6 Tolo, Dk. 28 Kunde, Dk. 32 Fai (Kamerun), Dk. 7 Militao, Dk. 85 Guimaraes (Brezilya)