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BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’e Off Road Benzinli ATV, Braun Blender Seti, Air Fryerli Mini Fırın uyguna geliyor

Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’e Off Road Benzinli ATV, Braun Blender Seti, Air Fryerli Mini Fırın uyguna geliyor

BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünlerin arasında Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV, Philips Air Fryer, Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı, Braun Blender Seti, Ocak Üstü Tost Tavası ve 3 Kapaklı Gardırop dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. İşte BİM indirim afişi…

BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatların belli oldu. 17 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL, Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL, Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL, Braun Blender Seti 1. 799 TL, Philips Air Fryer 6.199 TL, Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL, 3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL, Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL, Desenli Katlanır Masa 499 TL, Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL, Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL, Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL, Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL fiyata satışa sunuluyor. İşte BİM haftanın indirim listesi…

BİM 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

Braun Blender Seti 1. 799 TL

Philips Air Fryer 6.199 TL

Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL

3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL

Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

Desenli Katlanır Masa 499 TL

Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL

Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL

Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL

Bonera Fırın Tepsisi 329 TL

Chef's Tava Seti 2'li 349 TL

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