FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı | Saldırganın Sabah'ın Dallas’ta görüntülediği FETÖ'cü Ahmet Can olduğu ortaya çıktı
15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kaldığı örgüt merkezinden ‘kaçırıldığı’ iddiaları gündemde yerini almaya devam ediyor. CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da canlı yayın yaptığı sırada FETÖ mensuplarının saldırısına uğradı. Gazetecilere saldıran kişinin FETÖ mensubu Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. Öte yandan FETÖ'nün 1 numarası Ahmet Can’ı Sabah Gazetesi 17 Nisan 2023’te Dallas’ta görüntülemişti. “Hayalet avukat” olarak bilinen ve FETÖ’nün “yargıdan sorumlu imamı” olan Ahmet Can, Türkiye’de “Gölge Adalet Bakanı” olarak anılıyordu.
CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı yerin önünde canlı yayın yaptığı sırada FETÖ mensuplarının saldırısına uğradı.
Canlı yayın sırasında üzerine araba süren örgüt mensubu ardından aracından inerek Paksoy'a fiziki saldırıda bulundu.
SALDIRIYI ANLATTI: ELİMDE BOYNUMDA DA ÇİZİKLER VAR
Saldırının ardından canlı yayına bağlanan Paksoy "911'i aradım. Polis birazdan burada olacak. Şikayette bulunacağım. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. Darp var. 3 adet eyalet polisi geldi. Biri dedektif, diğerleri polis memuruydu. Elimde bir çizik bulunuyor, boynumda da çizikler var. Gömleğim yırtıldı. Kimliklerimi gösterdim, notlarını aldılar." dedi.
Öte yandan gazetecilere saldıran kişinin FETÖ mensubu Ahmet Can olduğu ortaya çıktı.
1 numarası Ahmet Can'ı Sabah Gazetesi 17 Nisan 2023'te Dallas'ta görüntülemişti.
"Hayalet avukat" olarak bilinen ve FETÖ'nün "yargıdan sorumlu imamı" olan Ahmet Can, Türkiye'de "Gölge Adalet Bakanı" olarak anılıyordu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA
Dışişleri Bakanlığı alçak saldırıyı kınayarak ilişkin şu ifadeleri kullandı: CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır.
"DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN TÜRKİYE DÜŞMANI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz" dedi.
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