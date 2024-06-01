FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı | Saldırganın Sabah’ın Dallas’ta görüntülediği FETÖ’cü Ahmet Can olduğu ortaya çıktı













"DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN TÜRKİYE DÜŞMANI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz" dedi.

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