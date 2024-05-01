Bir yanımız TikTok bir yanımız Twitter

Son skandal Karagül.. Öncesinde Lazkızı.

Abiler, ablalar, babalar, amcalar, teyzeler, çocuklar, starlar…

Ha bir de dolandırıcılar, fırsatçılar, istismarcılar…

"Gün geçmiyor ki…" fenomenlerimiz yeni bir skandalla çıkmasın karşımıza.

Halbuki ilk günlerde eğlenceli videolar, şarkılar, danslar kolajlarla ne de güzel başlamıştı.

Sayesinde yeni yetenekler keşfedildi.

Anadolu insanını eğlenceli halleriyle görmeye başladık

Fikret amcanın fıkralarına gülüp, Güllü teyzenin salça tarifini aldık, hatta onlardan yöresel oyunlarını dahi izledik.

Ama sonrasında ilginç bir şeyler oldu ve akımlar, farklı saçmalıklar çıkardı karşımıza…

Beğeni almak, abone toplamak, iki kuruş para uğruna şekilden şekile giren profiller oluştu.

Tepki gösterdiğimiz de oldu, hoş gördüğümüz de.

Ama sonra iş zıvanadan çıktı.

Müstehcenlik üzerinden para kazananlar…

Terör propagandası yapanlar…

Hakaretler, iftiralar, şantajlar aldı başını gitti.

Türlü iğrençlikleri şahit olduk.

İşte son olay…

Bir kadın çocuğunun başı kanıyor, çığlıklar içinde ağlarken o para dilenmeye devam ediyor..

Bu arada suç sadece onda mı? Hayır..

Onu izlemeye devam edenlerde o ayıba ortak

Onlar bu çirkinlikleri yaparken onlara para saçanlar da en az o kadın kadar sorumlu.

Tabi bu arada TikTok kullanan , TikTok'a içerik yükleyen herkesi bu zan altında bırakmak doğru olmaz.

Çünkü gerçekten de buradan ekmeğini kazananlar var.

Reklamını yapıp işletmelerini büyütenler var.

….

2016 yılında dünya piyasalarına çıkan Çin menşeli uygulamanın bugün 2 milyara yakın bir etkileşimi var. Türkiye'de kullanıcı sayısı bugün 30 milyonun üzerinde. Ve kullanıcılarının büyük çoğunluğu da 35 yaş altı..

Bu arada TikTok'u diğerlerinden ayıran bir özellik daha var etkileşimler sadece kullanıcı bazlı değil.

Hesabınız olmadan da, herhangi birini takip etmeden de her tür içeriği izleyebiliyorsunuz.

….

Ve en çok merak edilen konu.

Para!

Nasıl dönüyor işler kısaca anlatalım.

Öncelikle para karşılığında jeton satın alıyorsunuz.

5-10 jetona atılan hediyeler olduğu gibi, 30-40 bin jeton karşılığında olanları da var.

Bu hediyelerse daha sonra gerçek para birimine çevirebilerek çekiliyor.

TikTok Türkiye'nin 2023 için ödediği Dijital Hizmet Vergisi ise 449 milyon TL.

Dünya genelinde kullanıcıların uygulamada harcadığı para 10 milyar doları aşmış durumda. Yeni yıl için hedef 15 milyar dolar..

Varın şirketin reklam vs kazancını, dönen paraları siz düşünün.

Peki ne olmalı? kapatılmalı mı?

Evet TikTok Türkiye temsilciliği gerekli çalışmaları yapıyor, bilgi aktarıyor, içerik engelleme sistemlerini aktif kullanıyor. Ama iş burada bitmiyor.

İş sadece TikTok ile de bitmiyor.

Diğerleri çok mu masum?

Twitter, Facebook, Instagram…

Tiktok'a herkes ahlak üzerinden saldırırken, siyasi-toplumsal yapıyı eleştirirken, Twitter masumiyeti takınmak doğru değil.

Terör örgütlerinin kol gezdiği, dezenformasyon, misenformasyon fabrikasına dönen, her türlü kara propagandaya açık hale gelen, herkesin birbirine sahte profillerden hakaret, küfür ve iftira atarak itibar suikastı arenasına dönen Twitter,,,

"Özgürlük ve Barış" kelimeleriyle yapılan paylaşımlarla terörist propagandasına izin veren ama Kahraman Mehmetçik fotoğrafına "Şiddet ve olumsuz ögeler içerir" diyerek erişim engeli getiren Facebook,,,

TikTok'tan temiz mi?

Daha mı sağlıklı? Ahlaklı? Şeffaf? Tabi ki değil.

Yani Twitter'dan, "TikTok kapatılsın" diye bağırmak samimi gelmiyor. Haliyle çözüm de getirmiyor.

Evet Kişisel verileri güvenliği, Devlet güvenliği ihlallerine karşı tedbirler artırılmalı, daha sıkı denetimlere tabi tutulmalı her biri platform.

Bugün AB ülkelerinin kısıtlamalara getirmesinin ana nedeni bu. Onlara göre Çin istihbaratına bilgi sızdırıyor TikTok. Bu nedenle de tüm ülkede değil sadece kamu kurumlarına ait telefonlarda kullanmak yasak.

ABD'deki durums farklı . Gücü, kitleleri ve parayı kontrol altında tutmak, sahibi olmak

Aşağıdaki tablo açıklamaya yeter..

Bu bahsettikleriniz Güvenlik meselesi.

Kolluk kuvvetleri, yargı, yasama, yürütme konunun üzerinde çalışıyor.

Ama burada ele alınması gereken konu sosyolojik.

Pedagoglar, Sosyologlar, Psikologlar hatta İlahiyatçılarla yürütülecek köklü çalışmalara ihtiyacımız var.

Sadece TikTok değil, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Reddit ve diğer tüm şirketleri Ulusal güvenlik meselesi olarak ele alırken Memleket Meselesi olduğunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor.