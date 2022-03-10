Ekonomi dünyasının kendine özgü işleyiş tarzından, serbest piyasanın kurallarından dem vurup piyasaya müdahale etmenin yanlış olduğunu söyleyenlafım yok.Onlar okudukları metinlerde, kitaplarda sürgit yaşayabilirler. Maruz kaldığımız piyasa hiçbir kitaba sığmaz.Benim sözüm piyasanın çakallarına, dahası dünya sisteminin nüfuz casuslarına.tüm dünyadaki ekonomik hayata gündüz gözüyle müdahale edince "serbest piyasanın" hiçbir kuralı akıllarına gelmez, fakat iktidar stokçulara, spekülatörlere dokununca "otoriter" diye anında yaygaraya başlarlar!..Ahmaklığa da doymuyorlar.Matah bir şeymiş gibi Allah'ın her günü benzin şu kadar oldu, mazot bu kadar oldu demeye de bayılıyorlar!Felsefe hocamız merhumolsaydı, "Benzin haminnenintarlasında mı çıkıyor evladım?" derdi.Biz ne desek bilmem ki.

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Yıkılmaya mahkûm bu kokuşmuş dünya sisteminin,'nin ifadesiyle, bumenfaatten başka sahici hiçbir kuralı yoktur.Sistemin patronlarının inandıkları tek şey de güçtür. Şayet güçlüysen haklısın, güçsüzsen mahvolmaya müstahaksın demektir.Bu sitemin bekası için yapmayacakları hiçbir şey de yoktur.Mesela 29'da çok büyük bir kriz çıktı, çaresini savaşta buldular. Mezkûr krizden 10 yıl sonrakoptu.Dedim ya sistem için her şeyi yaparlar. Bazen virüs, bazen ölüm kusan silahlarla insanlığı mahvedecek kadar!Bu arada, ABD,'da biyolojik, kimyasal hangi korkunç laboratuvarları kurdu ki Rusların eline geçmesinden bu kadar endişe ediyor?

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ekonomi dünyasında istediği kuralıdeğiştirir.Değişmeyen tek kuralı çıkarıdır.Haliyle o serbest piyasa lakırdılarının alayı göz boyamaktan ibarettir.telefon üreticisi'nin telefon satışları'la yarışmaya başlayınca ne yaptıklarını gördük!.."Ekonomi dünyası otoriter müdahaleyle dizayn edilemez" diyen aklıevvel liberaller, ülkelerin ticaretinin ABD vesayeti altında olduğunu görmüyorlar mı?Ondan gaz alamazsın, buna mal satamazsın diyen kim?Komşumuz'la alışveriş yaptık diye bizi cezalandırmaya çalışmadılar mı?ABD "emir ve görüşlerine" riayet etmeyen ülkeleri ekonomik olarak cezalandırırken hangi "serbest piyasa" kuralına riayet ediyor?Ekonomiyi silah olarak kullandığını açık seçik söylemediler mi? SisteminDemokles'in kılıcı gibi değil mi?Bu kokuşmuş sistemin bir de muhafızı var malumunuz: Bizim de üyesi olduğumuz NATO.İyi de biz şimdiye değin bu sistemin zerre miskali hayrını gördük mü?Ya NATO'nun?