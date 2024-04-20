Türkiye'de devrim öncesinin İran'ıyla magazinin ötesinde ilgi duyan hemen hemen kimse yoktu.'ımızın İran Şahı'na konser vermeye'a gittiğini herkes bilirdi. İran'da Fahrettin adıyla tanınan merhum'ın filmlerinin de (68 yapımı "Yusuf ile Züleyha" başta olmak üzre) İran'ı kasıp kavurduğunu bilmeyen yoktu.En çok takip edilen de'nin evlilikleriydi. (Farah Diba neyse de yazık olmuştu Prenses Süreyya'ya.)'ün Türkiye'yi ziyaret eden İran Şahı'nın "Zat-ı şahanelerini Türkiye'de ağırlamaktan çok bahtiyar olduğunu..." belirttiği arşiv görüntülerinden hareketle İran'la ilişkilerimizin iyi olduğu ortalama yurdum insanının zihnine kazınmıştı.Zaten 1639'daki'ndan beri İran'la herhangi birsorun yaşamadığımıza da herkes muttali idi.O vakitler dedenirdi amaiçin böyle şeyler hiçsöylenmezdi.İran'ın mezhebine tecessüs gösteren de yoktu. Hâliyle ne'nın Şiîliğini bilirdik ne de birçok ortak yapımda rol alan İranlı aktör'nin. Hoş,de İranlıların umurunda değildi.Devrim öncesi böyleydi, günümüzde öyle mi ya! Biraz daha kaptırsalar, Divan Edebiyatı'mızın en büyük şairi'nin Şiî olduğunu keşfedecekler diye korkuyorum.Pardon, devrim esnasında mı dediniz?önderliğindeki 79 devrimini günbegün takip eden dönemin tirajı yüksekdergisindengazetesine kadar "İslami duyarlıklı" mevkutelerin hiçbiri İran'ın mezhebiyle ilgilenmemişti.Soncunu müthiş bir heyecanla bekledikleri sadece şu idi: ABD'nin İsrail'den sonra bölgedeki ikinci ileri karakolu olan'ı devrilecek, yerine (İranlı devrimcilerin dile getirdikleri gibi)vekarşıtı bağımsız bir İran kurulabilecek mi?

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Demem o ki gerek devrim sırasında gerekse devrimden hemen sonra İran'ın mezhebinin ne olduğunu merak eden yoktu.İran'ın mezhebini Türkiye'de ilk "keşfeden"oldu. "İranlılar Şii oldukları için devrim yaptı" dedi. "Biz Sünni'yiz öyle şeyler yapmayız..."ABD ve İsrail'in sadık elemanı'tan çok daha önce "Şiî Hilali tehlikesine" dikkat çeken de aynı muhteremdi.İran devriminden sonra da amansız ve kesintisiz bir şekilde "İran düşmanlığı" yapanile İran düşmanlığında da örtüşüyordu.Soru şudur:başlıklı yazılar yazan ama (İran'ın Suriye'deki konsolosluğunu vuran İsrail kınamak yerine İran'ı kınayan Batı için) bir kez olsundiye sormayacak kadar Batı'ya iman eden bu elemanın "mezhep asabiyeti" Türkiye'deki "dindarlar" arasında nasıl ve niçin hâkim oldu?

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İran'ın İsrail ile "danışıklı dövüş" yaptığını'ın Kasım Süleymani misillemesi üzerine yaptığı konuşmasına dayandıran muhteremler, aynı Trump'ın İran'ın bölgedeki etkisini kırmak için ABD'nin 150 milyar dolar harcadığına dair konuşmasını ne yapacaklar?"İran eşittir İsrail" veya "İran İsrail'den beterdir" derseniz, İsrail'in kullanışlı elemanı haline gelirsiniz de ruhunuz duymaz.İran, İsrail'e misilleme hakkından vazgeçme koşulunu,'de ateşkesin sağlanmasına, yani Siyonist rejimin Filistin'deki katliamlarına son vermesine bağladığını birkaç kez açıkladığı hâlde, "Danışıklı dövüş, animasyon cumhuriyeti, tiyatro, kurgu..." gibi lakırdılar etmek kültleştirmek değilse nedir?, "Postmodernizm, insanlara, bir yandan son derece 'radikal' bir pozisyon almayı sağlarken, bir yandan da gerçekte olan bitenden tamamen kopuk olma fırsatı tanıyor..." demişti. Ki, böylesi bir durumda objektivite ve hakikat yoktur, ancak farklı 'anlatılar' vardır.Gerçekle ilişkiyi kopartırsanız, kültleşmeniz kaçınılmaz olur.