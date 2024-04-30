Seçim süreci dâhil hayli zamandır ilişmedim. Her şeyden evvel yalanlarından sıkıldım.Daha iki hafta evvel, İBB Başkanı'nın'a gittiğinde,'nin şampiyon takımı onu ziyaret ettiği için Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturma açtığını servis ettiler, yalan çıktı. Mizansende kullanılan kupa da şampiyonluk kupası değil, sahte çıktı. Trabzon'un AK Partili Belediye Başkanı'ten randevu alamadığını söyledi, o da yalan çıktı.Tamam, itiraf ediyorum, Ekrem Bey hemşerimize yalan yakışıyor! Ama bu kadar yalan da insanı yoruyor be!Gerçekten de çok değişik bir karakter... Dünyanın en yüzsüz insanı bile misafirliğe gittiği ev sahibine "Bu ev benim evim" demez. Ama bu başkasının yaptığı metrolar için ben yaptım diyebiliyor!İmdi, diyeceksiniz ki, madem öyle neden iki dönem kazandı. Valla o da AK Parti'ye dert olsun; 2019'dan beri o kadar yazıp çizdim, dinleyen olmadı.

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Geçen gün CNN International'a'ın "terör örgütü" olduğunu söylemeseydi İBB Başkanı'na yine ilişmeyecektim. Dedim ya, yalanlarından ikrah ettim.Kıymet hükmümüz gayet nettir:. Tıpkı Kuvayı Milliye'ye "terörörgütü" demekle müstevlilerin işgalinin desteklenmişolacağı gibi.Siyonist Lobi'nin kalesi mesabesindeki New York'taki'nden Boston'daki'ne kadar yaygınlaşan Filistin yanlısı gösterilerin İsrail rejim şefi'yu paniklettiği bir dönemde, Hamas'a "terörist" diyerek İsrail gazetelerinde arzı endam etmek ne anlama geliyor?Seçimle işbaşına gelen ve işgal altındaki vatanları için "kurtuluş savaşı" veren Filistin direniş örgütünü (Hamas) "terörist" olmakla itham etmek, İsrail rejiminin de hamisi dünya sisteminin yöneticisi "Siyonist network"e sinyal vermek değilse nedir?Bu sinyal nedir peki?olmaya talip olmak mı?

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Yanlış anlaşılmasın, İBB Başkanı'nın mezkûr açıklaması beni hiç şaşırtmadı. Zatenda daha önce aynı şeyi söylemişti.Bugünkü serlevhamızdaki "ihanet" sözcüğünü,veiçin kullandım. İBB Başkanı ve CHP'ye destek vermişlerdi ya onun için.Söz konusu "ihanete" en azından Saadet Partisi Sözcüsü İstanbul milletvekilitepki gösterdi. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kullandığı ifadeler akla ve vicdana terstir. HAMAS, zalimlere karşı kahramanca mücadele veren bir yapıdır..." dedi.Birol Bey'i tebrik ediyorum. (Hayır, "İmamoğlu'na destek veren siz değil miydiniz?" demem. Doğruya doğru, yanlışa yanlış.)'ndan henüz bir ses çıkmadı.Bir süre önce sosyal medya hesabından, "İsrail'in Gazze soykırımında üç çocuğu ve üç torunu şehit edilen dostum ve kardeşim İsmail Haniye ile görüştüm... Yüreğimden bir feryat koptu. Ben titreyen sesimle 'Türkiye'deki bütün kardeşlerinizin yürekleri sizin için çarpıyor, yedi aydır hepimiz ruhen ve kalben Gazze'de yaşıyoruz' diyebildim..." şeklinde oldukça hisli/duygulu bir açıklama yapmıştı.Sevgili Ahmet Hocamıza naçizane önerim, bir an önce tepkisini göstersin.Yoksa...Dostum ve kardeşim dediği, "Siyasi Büro Başkanı olduğumHamas'a, İBB Başkanı 'terörist' derken nedensustun?" diye sorarsa çok mahcup olur.