Bakmayıngüzellemeleri yaptıklarına...Şayet'yi deviren İran İslam Devrimi'nin ardından sahneye koyduğugibi bir oyunu ABD'yi yenenhakkında bugün yazsaydı aforoz ederlerdi.Tıpkı..."Bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz ve selamlıyoruz" bildirisini yayımlayan'ni (CKD) aforoz ettikleri gibi.Mesela...Memlekette ne kadarvarsa hepsi birden, "Sen nebiçim solcusun? Bir daha Cumhuriyet'isakın ağzına alma! Senden utanıyoruz!.."diye kaptırıp giderdi.E tabii Usta da susmaz, bi güzel ağızlarının payını verirdi:"Hasssss.... lan Barış!.."

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Ferhan Şensoy'un 1980'den itibaren Küçük Sahne'de yıllarca kapalı gişe oynayan "Şahları da Vururlar" oyununu defalarca izledim.İran devrimine kimi eleştiriler yöneltse de, Şah'ın monarşisini yıkan İran'ın mazlum halkının yanında, antiemperyalist çizgide bir oyundu.Üstelik İran,'daki gibi fiili işgal altında da değildi.Bugünlerde Afganistan'ın ABD işgalinden kurtarılmasını tebrik ettiği için linç edilenler de aynı antiemperyalist tavrı ortaya koyuyorlar işte.Mevzu'ın yönetim şekli falan değil, bağımsızlık savaşıdır.Kıymet hükmümüz, yeryüzünün neresinde olursa olsun, emperyalizme karşı verilen tüm bağımsızlık savaşlarının yanında olmaktır.

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Ferhan Şensoy hangi karakteri canlandırırsa canlandırsın hep kendisini oynardı. Tüm karakterleri de kurduğu dili konuşurdu. (Ustası Haldun Taner olsa "kurduğu dil" yerine, "uydurduğu dil" derdi.)Zaten hep yazdığı oyunları oynardı.Merhumbir gün fakire anlatmıştı: "Ferhan'a dedim ki, çok yetenekli bir oyun yazarı çıkmış. Metinlerini oku bak, belki çok beğenir, sahneye koyarsın... 'Kim' dedi. 'Shakespeare' dedim..."

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Ferhan Şensoy'un ölüm haberini aldığımda, bir yanındabir yanında'in yer aldığı'nin tam ortasında ilk gençliğimi kaybetmiş gibi hissettim.Eyvah kapandı perde, bitti her şey dercesine!adıyla sinemaya uyarlananoyunundaki "Aydın" karakterini canlandıran sevgili dostum'ı aradım... Çok üzgündü.... Nasıl üzülmesin, yıllar yılı aynı sahneyi paylaşmışlar!Ferhan Şensoy ile aynı oyunda izlediğimvedaha önce gittiler."Çok Tuhaf Soruşturma"nın "Komiser"ide gitmişti.Hatta bir zevzek ardından "Demek ki öbür tarafta çok büyük bir oyun oynanıyor. Ustalara ihtiyaç var..." demişti."Ölüm geldi mi oyunlar biter, kapanır dünyanın perdesi..." demiştim o vakit.Yazık ki zevzeklik tükenmiyor!

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'un bağlamayla çalıp söylediği, "Çok gülünçsün Azrail / Turgut Uyar ölür mü?" dizelerini, "Çok gülünçsün Azrail / Ferhan Şensoy ölür mü?" şeklinde "uyarlamayı" marifet sanıyorlar.Bunu böyle ikinci kez terennüm edersen trajikomik olmaktan öteye geçemezsin kardeşim.de "Gündeste'ye bugünü yazmayı unutma sakın..." demiş.Adam öldü yahu öldü. Hepimiz üzgünüz! Günlük mü kaldı; bu nasıl alegori, bu ne hamhalat ironi?Ve mutat lakırdı: "Işıklar içinde rahat uyu!.."

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"Gününü gün etmek / vur patlasın çal oynasın yaşamaktır uyku" demişti, "Hem de upuzun uyku."Ölüm uyumak değildir kardeşim. Tam aksine, bir uykudan uyanmaktır.Ve, Azrail gülünç müymüş, uyandığında anlarsın!..